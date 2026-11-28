Laskesuusatamise MK-hooaja avaetapil Soomes Kontiolahtis on täna teise võistlusena kavas segateatesõit. Otseülekanne algab ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 16.00. Võistlust kommenteerivad Alvar Tiisler ja Margus Ader, kohapealt vahendab muljeid Hanna Hinsberg.