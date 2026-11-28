Ralliportaali DirtFish sõnul on Fourmaux sel nädalal testinud Hyundai i20 N Rally2 masinat, mida hakkab tõenäoliselt hooldama Itaalia võistkond BRC. Ralliäss ise ei soovinud oma plaane DirtFishile kommenteerida.

Väidetavalt üritas Fourmaux'd palgata M-Sport Fordi võistkond, aga kolmapäeval teavitas prantslane Hyundai tiimipealikku Cyril Abitebouli oma soovist Lõuna-Korea autotootja juures jätkata.

"Hyundai soovis algusest peale Adrieniga koostööd jätkata. Tema läbisaamine Abitebouliga on tugev ning uus auto hea. Senised testimised on andnud võistkonnale lootusrikka tunde," rääkis üks allikas DirtFishile.

Mainekas ralliportaal lisas veel, et ilmselt ei osale Fourmaux kõigil 15 MM-etapil, kuid vähemalt 10 etappi peaks tema kalendrisse kuuluma.