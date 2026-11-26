Eesti Olümpiakomitee (EOK) ja vehklejad saavutasid kokkuleppe, mille kohaselt jätkatakse Julia Beljajeva ja Nelli Differti treenerite Natalja Kotova ja Helen Nelis-Naukase toetuste maksmist kuni 30. juulini 2027. Aluseks on EOK tippspordikomisjoni 2025. aastal tehtud otsus.

EOK tippspordikomisjon on oma otsustes sõltumatu ning lähtub toetuste määramisel sportlikest tulemustest ja spordialade võrdse kohtlemise põhimõttest, kirjutas organisatsioon neljapäevases pressiteates.

Viimasest lähtus komisjon ka otsuses lõpetada Beljajeva ja Differti treeneritele erandkorras määratud toetuste maksmine. Vehklemise eripära seisneb selles, et sportlastel on igal aastal toimuvatel Euroopa ja maailmameistrivõistlustel võimalus kvalifitseeruda EOK kategooriatoetustele nii individuaalsete kui ka võistkondlike tulemuste põhjal.

EOK juhtkond austab tippspordikomisjoni sõltumatust. Samavõrd oluline on aga tagada sportlastele ja treeneritele kindlus, et varasemalt kinnitatud tähtajalistest otsustest peetakse kinni ka toetussüsteemi muutmisel. Sellest lähtudes otsustas EOK juhtkond jätkata treeneritoetuste maksmist algselt kokku lepitud perioodi lõpuni.

EOK mõistab, et tekkinud olukord on sportlastele ja treeneritele ebakindlust toonud. "Sportlane ja tema huvid on meie tegevuse keskmes. Kui meil on võimalus sportlast tema teekonnal toetada, peame seda tegema. Meie ülesanne on koostöös alaliitudega luua sportlastele ja treeneritele kindlus ning töörahu, et nad saaksid keskenduda kõrgete sportlike eesmärkide saavutamisele.

Samal ajal on EOK rahalised võimalused piiratud ning tippspordikomisjonil on oluline roll selle tagamisel, et toetused jaguneksid spordialade vahel õiglaselt ja sportlikest tulemustest lähtudes. Tänane lahendus võimaldab meil jääda kindlaks mõlemale põhimõttele," ütles EOK president Erich Teigamägi.

"Täname EOK-d mõistmise eest ja meil on hea meel, et leidsime ühiselt lahenduse. Sportlase jaoks on väga oluline järjepidev koostöö oma treeneriga ning kindlus, et ettevalmistuseks vajalik tugi on olemas. Hindame ka võimalust rääkida kaasa edasiste toetuspõhimõtete kujundamisel. Omalt poolt anname endast parima, et 2027. aasta sportlike tulemustega tagada toetuse jätkumine ka järgnevaks perioodiks," ütles Julia Beljajeva.