Mainekas Prantsusmaa autospordiajakiri Auto Hebdo kirjutab, et nende andmetel on Robert Virves löönud järgmiseks hooajaks käed M-Sport Fordi võistkonnaga.

Virves ja kaardilugeja Jakko Viilo krooniti tänavu WRC2 arvestuse maailmameistriteks. Kokku osaleti Škoda Fabiat kasutava Toksporti meeskonnaga seitsmel etapil, millest võideti neli ja kahel korral tuldi teiseks.

"2026. aastal tõi Robert Virves Škodale WRC2 tiitli, kuid meie andmetel on eestlane otsustanud liikuda edasi oma teed ja liituda M-Sport Fordi projektiga," kirjutas Auto Hebdo kolmapäeval. "See oleks üks talvise üleminekuperioodi suurimaid uudiseid."

M-Sport ei oleks Virvesele uus keskkond, kuna samas võistkonnas kihutas ta ka 2023. aastal. Tegemist oli tema esimese aastaga WRC2 arvestuses ja kokku jäi eestlase arvele kuus MM-rallit. Parim tulemus oli koduse Rally Estonia kuues koht oma klassis.

M-Spordi võistkond ei ole järgmiseks hooajaks oma võistlejaid veel kinnitanud, kuid varasemalt on välja käidud, et sõitjakohti peaks olema kolm. Tänavu täitsid neid iirlased Josh McErlean ja Jon Armstrong. Osaletakse Ford Fiesta Rally1 Kit masinaga ehk Rally1 kõlbuliku modifitseeritud Rally2 autoga.