Selles koondiseaknas ei saa meeskonda abistada Maik-Kalev Kotsar ja Janari Jõesaar, kuid Rannula sõnul saab võõrsilmängus Soome vastu platsile joosta Mihkel Kirves. "Kirvega saime selguse: harv juhus, kui oli leebem variant ja saime rohelise tule. Kindlasti esimene mäng jääb tal mängimata, teisena jääb välja noorim poiss [Rasmus Vuks]," muigas Rannula ERR-iga rääkides.

Prantsusmaa korvpallikoondis on kahel viimasel olümpial võitnud hõbeda, aga Eestiga mängiv koosseis ei ole kindlasti prantslaste A-koondis. "Prantsusmaa koondis on akendega väga erinev," tõdes Rannula. "Hooaja sees on neil olnud satsid, kus on väga head kvaliteeti, aga ka treeneri kindlad mehed, kes ei ole võib-olla nii kuulsad ja on nii-öelda tavainimesed. Need kaks-kolm Euroliiga meest annavad neile väga kõrge kvaliteedi, peame sellele tähelepanu pöörama, aga üldiselt mängivad nad päris meeskondlikult ja pall liigub päris hästi. Eelkõige on meie jaoks tähtis, et saaksime oma rünnakurütmi kätte," lisas peatreener.

"Kodus peame mängima julgelt, viimastes akendes on aia taha läinud see, et oleme hakanud liiga kontrollivalt mängima. Kui on väikesed mõõnad sisse tulnud, oleme pea kaotanud. Peame julgelt mängima, arvestades ka praegust koosseisu, kus meil on pikad perimeetril ohtlikud. Peame tekitama viskeruumi," jätkas Rannula.

Kolm järjestikust mängu kaotanud Eesti leiab end olukorrast, kus edasipääsulootuste säilitamiseks oleks kodumäng Prantsusmaa vastu vaja võita. Rannula sõnul käib surve asjaga kaasas. "Kõik tahame, et meil hästi läheks ja nii kaua, kuni see eesmärk on meil silme ees ja kasvõi teoreetiliselt võimalik, siis läheme seda püüdma. Novembri ja veebruari akendes, kus kõik on pigem lihtsurelikud, peame sealt maksimumi võtma minema. Midagi lubama ega spekuleerima ei hakka, üritame oma potentsiaalist rohkem kätte saada," sõnas Rannula.