Reedel kell 19 võõrustab Audentes/Solarstone Võru Barrus Võrkpalliklubi. Audentesel on liigatabelis kirjas üks punkt ja sellega asutakse eelviimasel positsioonil. Võru meeskond on võitnud viiest kohtumisest kaks ja on seitsme punktiga kuues.

12 punktiga tabelis teisel kohal olev Tartu Bigbank kohtub laupäeval kell 18 võõrsil Läti klubiga Robežsardze/RSU, kes on 15 punktiga esikohal. Bigbank pole seni ühtegi mängu kaotanud, neil on kirjs neli võitu. RSU on viie võidu kõrval saanud ka ühe kaotuse, kui alla jäädi Pärnu Võrkpalliklubile.

Laupäeval kell 19 võõrustab samuti täisedu ehk nelja võiduga jätkav Pärnu VK Läti klubi Ezerzeme/DU/Homelike meeskonda. Pärnu tabelikoht on hetkel kolmas, Ezerzeme hoiab kaheksa punktiga viiendat positsiooni.

Pühapäeval tuleb taas väljakule Tartu Bigbank, minnes kell 17 Leedus toimuvas mängus vastamisi Šiauliai Elga-Grafaite S-Sportasega. Leedu klubil on seni kirjas kuuest mängust kaks võitu ja viie punktiga ollakse seitsmendad.