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Kaks matšpalli päästnud Alcaraz pääses Mastersil nelja hulka

Tennis
Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz Autor/allikas: SCANPIX / Dubreuil Corinne/ABACA
Tennis

Hispaania tennisemängija Carlos Alcaraz (ATP 3.) pidas ameeriklase Taylor Fritziga (ATP 12.) maha tulise lahingu ja jõudis Pariisi Mastersil poolfinaali.

Endine maailma esireket sai vastasest jagu numbritega 6:7 (10:12), 7:5, 6:3. Kaks tundi ja 45 minutit kestnud matši jooksul päästis Alcaraz seejuures teises setis matšpalli nii seisul 3:5 kui ka 4:5.

Mõlemad mängijad olid oma esimesel servil üsna kindlad ja kogupunktidega võitis Alcaraz vaid 118:116. Siiski realiseeris hispaanlane tunduvalt paremini murdepalle - neljast üheksa, samas kui Fritz tosinast vaid kaks.

Laupäeva õhtul toimuvas poolfinaalis läheb Alcaraz vastamisi norralase Casper Ruudiga (ATP 23.). Teise finalisti selgitavad ameeriklane Ben Shelton (ATP 4.) ja kohalik lemmik Luca van Assche (ATP 47.).

Ükski mainitud mängijatest pole varem Pariisi Mastersil finaali jõudnud. Mullu teenis karika itaallane Jannik Sinner, kuid itaallase tänavune hooaeg jäi vigastuse tõttu pooleli.

Toimetaja: Siim Boikov

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