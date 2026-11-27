Külalismeeskond Prantsusmaa tabas avapoolajal 12 kaugviskest kaheksa, läks vaheajale 17-punktilises eduseisus ning alustas otsustavat veerandaega seisul 72:46. Eesti tegi siis 21:3 vahespurdi ja jõudis viie punkti kaugusele, ent mängu lõpus jäi ajast puudu.

"Ma ütleks, et me alustasime täna natuke kartlikult. Võib-olla ülehindasime või austasime vastaseid, tasahilju tulime vaikselt sellest välja, aga selge see, et sellise vastase vastu oli see vahe liiga suur," kommenteeris Rannula pärast mängu ERR-ile.

Eesti tabas oma viskeid 34-protsendiliselt, kolme veerandajaga saadeti läbi rõnga 22 kaugviskest kolm. "Kaitses olime kommunikeerimisel natuke aeglased, aga just see rünnaku ebakindlus või kartlikkus oli põhiline. Jäime liiga ümmarguseks, tahtsime mängida agressiivsemalt, aga jäime surve alla ja seepärast viskekvaliteet ei olnud ka piisavalt hea," lisas Rannula.

"Tahame või ei taha, peame natuke emotsioonimeeskond olema. Selleks peab õnnestumisi tulema ja need ühel hetkel tulid. Saime stoppe ja kiireid, viskasime kolmesed sisse. Teoreetiliselt oli veel variant isegi mängu teha sellest, aga paar kohta jäi ka õnne taha. Loomulikult suures pildis, terve mängu kokkuvõttes olime, esimesed kolm veerandaega kehvad," tunnistas Eesti peatreener.

Vastaste suurim staar, Euroliiga täht Sylvain Francisco säras esimesel poolajal, kui tabas viiest kaugviskest neli. Just tema kolmene pani mängule viimasel minutil ka otsustava punkti. "Nad olid kontrollivad. Neil oli üks mees, kes rünnakud kindlalt ära lõpetas, olime seal passiivsed. Üks-üks on tema vastu keeruline. Võtsime teatud riskid, et laseme teatud meestel rohkem visata, aga esimesel poolajal nad tabasid kaugviskeid 12-st kaheksa, see lõi meil natuke põhja alt ära," sõnas Rannula.