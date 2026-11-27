Vikerraadio saates "Spordipühapäev" tuleb sel nädalal juttu Venemaa sportlaste rahvusvahelisele areenile naasmisest, aga ka tehisarust.

Venemaa võtab ette samme, et rahvusvahelisse spordiellu naasta. Teiselt poolt seisavad mõned riigid ja organisatsioonid sellele vastu. Kuidas olukorda juriidilisest aspektist hinnata? Küsime seda spordiõiguse asjatundjalt, vandeadvokaat Rauno Kinkarilt.

Spordivaldkond üritab järjest tõhusamalt ära kasutada andmeid ja tehisaru võimalusi. Ka Eesti peab pingutama, et maailmast mitte maha jääda. Milline võiks olla meie alaliitude võimekus ja kui vastuvõtlikud muudatustele oleme? Seda spordirahvas lõppeval nädalal arutas.

Saatesse mahub ka Tiit Karuksi spordikuu kommentaar.

Kuulake Vikerraadiot pühapäeval, 29. novembril kell 18.15. Saatejuht on Juhan Kilumets.