Konontšuk pani mängule meeldejääva punkti, kui saatis viimasel sekundil oma väljakupoolelt läbi rõnga kaugviske. "Ei oskagi seda viset kommenteerida... mängu osas midagi ei muutnud. Türgis panin ka ühe sellise, aga vahet pole," muigas Konontšuk.

Avapoolajal Prantsusmaa suure surve alla jäänud Eesti alustas otsustavat veerandaega 26-punktilises kaotusseisus, aga lubas külalistel siis üheksa ja poole minutiga visata vaid kolm punkti ning jõudis viie punkti kaugusele. Kirstunaelaks sai Sylvain Francisco tabav kaugvise pool minutit enne mängu lõppu, mis tegi seisuks 78:70.

"Täielik energia, kehakeele mõtteviisi muutus," kommenteeris Konontšuk ERR-ile neljandat veerandaega. "Midagi käis, aga miks me nii kramplikult alguses mängisime, miks me kohe alguses nii ei või mängida? Keda me kardame või mida me kardame? Täiesti teine mäng võrreldes sellega, mida ülejäänud kohtumise mängisime. Mingi klikk käis, et oleme 25-ga taga ja midagi ei ole kaotada, aga see ei saa nii olla."

Prantsusmaa ei tulnud Eestisse oma A- või B-koosseisuga, aga suurel korvpalliriigil oli ikkagi meeskonda võimalik kaasata eurosarjades võimsaid esitusi teinud mehi. "Nad ei olnud nii suured ju! Ise pudistasime päris palju korvi alt mööda. Võib-olla mingi kõhkluseuss oli. Me mängime klubitasandil veel suuremate mängijate vastu, ei ole mingit probleemi. See ei saa küll vabandus olla," sõnas ääremängija.

Konontšuki sõnul sõidetakse Soome parema emotsiooniga, kui mängu jooksul võis karta. "Kui me oleks mängu lõpetanud nii, nagu enamuse mängisime, siis oleks kindlasti palju hullema emotsiooniga läinud. Läheme underdog'i [autsaideri] mentaliteediga, meil ei ole midagi kaotada," tõdes Konontšuk.