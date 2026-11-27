Audentese meeskond jätkab seni võiduta, teenitud ühe punktiga ollakse viimasel real. Barrusel on koos 10 punkti, mis annab neljanda koha, vahendab volley.ee.

Võitjate parimatena tõid Brendan Loutahain ja Kristjan Kabanen kumbki 14 punkti (+7 ja +8), Robin Kahu panustas 13 punktiga (+7) ja Sten Perillus lisas 10 silma (+9; sh 6 blokki). Võru meeskonna vastuvõtt oli 54 ja rünnak 45 protsenti, blokist saadi 15 punkti, servil löödi kolm ässa ja eksiti kümnel pallingul.

Audentes/Solarstone'i edukaim oli Mark Norman Soome 19 punktiga (+14), Carl Kreek lisas 11 punkti (+0). Audentese vastuvõtt oli 50 ja rünnak 32 protsenti, blokiga saadi kaheksa ja serviga kolm punkti (üheksa viga).

12 punktiga tabelis teisel kohal olev Tartu Bigbank kohtub laupäeval, 28. novembril kell 18 võõrsil Läti klubiga Robežsardze/RSU, kes on 15 punktiga esikohal. Bigbank pole seni ühtegi mängu kaotanud, neil on kirjas neli võitu. RSU on viie võidu kõrval saanud ka ühe kaotuse, kui alla jäädi Pärnu Võrkpalliklubile.

Laupäeval kell 19 võõrustab samuti täisedu ehk nelja võiduga jätkav Pärnu VK Läti klubi Ezerzeme/DU/Homelike meeskonda. Pärnu tabelikoht on hetkel kolmas, Ezerzeme hoiab kaheksa punktiga kuuendat positsiooni.

Pühapäeval, 29. novembril tuleb taas väljakule Tartu Bigbank, minnes kell 17 Leedus toimuvas mängus vastamisi Šiauliai Elga-Grafaite S-Sportasega. Leedu klubil on seni kirjas kuuest mängust kaks võitu ja viie punktiga ollakse seitsmendad.