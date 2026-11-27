Tänavu alustas karikavõistluste teekonda 15 meeskonda, kellest kuus on praeguseks veerandfinaalikoha kindlustanud: Narva United Coolbet, Tallinna FC Bunker Partner, Jõhvi FC Phoenix, Võru FC Helios, Sillamäe Silla FC ja Tartu FC Inter. Viimane pääses loosi tulemusel avaringist edasi mänguta, vahendab jalgpall.ee.

Kaheksandikfinaali resultatiivseim oli Narva, kes teenis 15:2 võidu, tiitlikaitsja Bunker Partner lülitas konkurentsist Meistriliiga rivaali Tartu Ravens Futsali 6:2. Kõige napima edasipääsu noppis Silla, kes pääses edasi tulemusega 3:2.

Kaks viimast veerandfinalisti selguvad 29. novembril ja 5. detsembril. Esmalt kohtuvad omavahel kaks meistriliiga klubi Saku Sporting ja Pärnu SJK Hagalaz, teises vastasseisus lähevad edasipääsu püüdma Rõngu City/FC Otepää ja Rummu Dünamo.

Saalijalgpalli karikavõistluste veerandfinaalide paarid:

Jõhvi FC Phoenix – Rõngu City/FC Otepää vs. Rummu Dünamo paari võitja

Narva United Coolbet – Võru FC Helios

Tallinna FC Bunker Partner – Sillamäe Silla FC

Tartu FC Inter – Saku Sporting vs. Pärnu SJK Hagalaz paari võitja

Veerandfinaalid mängitakse detsembris ja jaanuaris.