26. minutil otsustas mängu kohtunik pärast videokorduse vaatamist anda Mönchengladbachile penalti, mille Kevin Diks lõi Heinast mööda paremasse nurka.

Külaliste edu püsis vaid kümme minutit, sest 38. minutil viigistas Eren Dinkci seisu.

Kohe teise poolaja alguses pääses aga Franck Honorat Heinaga üks-üks olukorras vastamisi ja viis Mönchengladbachi 2:1 taas juhtima. 78. lõi Honorat oma teise värava.

85. minutil vähendas Dinkci Werderi kaotusseisu ning seitse minutit hiljem päästis Niclas Füllkrug Werderile viigipunkti.

Werderile oli see viie võidu kõrvale neljas viik, tabelis ollakse 19 punktiga kolmandal kohal. Mönchengladbach on 11 mänguga kogunud vaid viis punkti, olles saanud ühe võidu ja kaks viiki.