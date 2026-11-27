"Tegelikult näitasid poisid lõpus hinge, kõik võitlesid, müts maha kõigi ees," rääkis mängu järel koondise tagamängija Kasper Suurorg. "Me ei andnud alla. Teadsime, et tegime väga kehva esimese poolaja, lasime neil end mugavalt tunda, andsime neile enesekindluse, aga hea, et näitasime neljandal veerandajal südant."

Eesti tabas avapoolajal 16 kaugviskest kaks, Prantsusmaa aga oma staari Sylvain Francisco juhtimisel 12 kaugviskest kaheksa. "[Peatreener] Rannula rõhutas ka poolajal, et me oleme kehvasti mänginud, aga meis on sisu," jätkas Suurorg. "Nagu näha, siis tulime järgi, aga lõpuks vahetati Francisco sisse, pani kaugviske ära ja vahe oli kaheksa. Nii on, kui sul on Euroliiga üks parimaid mängijaid."

Neli järjestikust mängu kaotanud Eesti mängib esmaspäeval võõrsil Soomega. Prantsusmaa kindlustas reedese võiduga MM-pileti. "Kindlasti oli see kõigile üks suur kogemus ja hea oli see lõpuemotsioon kaasa saada. Nii on hea Soome minna, me näitasime, et meis on sisu," kinnitas tagamängija.

Pool tundi mänguaega saanud ning selle ajaga 13 punkti visanud ja kaheksa lauapalli võtnud Henri Drelli sõnul olid prantslased tema mängu eelnevalt hästi skautinud. "Pigem on negatiivsed emotsioonid - kaotasime. Kui teaks, mis alguses toimus, ei oleks seda teinud. Eks mõned mehed olid sabinas, mõned mehed ei ole koduklubis selles rollis, kes nad peavad siin olema. Natuke harjumise asi ka," sõnas Drell.