Tenniserahvas valis aasta parimateks Lajali ja Neeli

Aasta meessportlase tiitli pälvis viiendat aastat järjest Mark Lajal, kes jõudis tänavu kolme ATP Challengeri turniiri üksikmängu ja tegi olulise sammu edasi maailma tipptennises, pääsedes Masters 1000 turniiri põhitabelisse. Lisaks tõusis ta ATP maailma edetabelis karjääri kõrgeimale ehk 140. kohale ja esindas Eesti koondist Davis Cupil.

Parimaks naistennisistiks valiti Ingrid Neel, kes jõudis tänavu WTA 250 turniiri paarismängu finaali, Wimbledoni suure slämmi turniiril veerandfinaali ja US Openil kolmandasse ringi. Lisaks jõudis ta WTA 1000 turniiril Wuhanis veerandfinaali ja esindas Eesti naiskonda Billie Jean King Cupil.

Auhinna "Teenete eest" pälvis Mati Ivask, kelle pikaajaline pühendumus ja isiklik panus on oluliselt mõjutanud tennise arengut Tartus ning kogu Eestis.

Tema eestvedamisel on Tartusse rajatud kaasaegne tennisekeskus, kus on kuus sise- ja kuus välisväljakut ning suurepärased tingimused nii noorsportlastele, harrastajatele kui ka treeneritele. Aastate jooksul on ta panustanud keskuse arendamisse märkimisväärselt aega ja isiklikke vahendeid. Ainuüksi 2025. aastal investeeriti keskuse uuendamisse üle 180 000 euro, sealhulgas said kõik kuus siseväljakut uued katted.

Aasta parimad

Noorteklassid

U-12 tüdrukud – Isabella Salusaar

U-12 poisid – Michael Anikin

U-14 tüdrukud – Elizaveta Anikina

U-14 poisid – Hugo Vahur

U-16 tüdrukud – Elizaveta Anikina

U-16 poisid – Gregor Tillisson

U-18 neiud – Elizaveta Anikina

U-18 noormehed – Edwin Averjanov

Muud kategooriad

Aasta tennisekool – US Tenniseakadeemia

Aasta noortetreener – Ain Suurthal

Aasta regionaalne tennisearendaja – Pärnu Kalevi Tenniseklubi

Aasta taristu – Kagu Reketikeskus

Aasta naisrannatennisist – Renate Marilin Hinno

Aasta meesrannatennisist – Andree Karel Kalle

Aasta naisseeniortennisist – Julia Skripnik

Aasta meesseeniortennisist – Andres Angerjärv

Aasta ratastoolitennisist – Mait Mätas

Aasta treener – Kenneth Raisma

Aasta tenniseturniir – FenixCasino Tallinn BT Open 2026

Aasta klubi – Tartu Akadeemiline Tenniseklubi

Teenete eest – Mati Ivask

Aasta tennisetegu – Elizaveta Anikina U14 EM-kuld ja Edwin Averjanovi U18 EM-pronks

Aasta naistennisist – Ingrid Neel

Aasta meestennisist – Mark Lajal

Eesti Tennise Liidu peasekretäri Allar Hindi sõnul on 2026. aasta olnud Eesti tennisele edukas – Mark Lajal, Daniil Glinka, Ingrid Neel ja Elena Malõgina on pakkunud häid emotsioone rahvusvahelistel väljakutel ning hoidnud Eesti tennist maailmakaardil.

"Erilist rõõmu valmistavad noorte saavutused, eelkõige Elizaveta Anikina Euroopa meistritiitel ja Edwin Averjanovi Euroopa meistrivõistluste pronksmedal, mis annavad põhjust ka tulevikku optimistlikult vaadata," lisas Hint.