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Tenniserahvas valis aasta parimateks Lajali ja Neeli

Tennis
ETL-i auliige Ants Juhvelt, Mark Lajal, ETL-i president Enn Pant
ETL-i auliige Ants Juhvelt, Mark Lajal, ETL-i president Enn Pant Autor/allikas: Maria Lota Kaul
Tennis

Reedel Tallinnas toimunud Tennise Liidu (ETL) pidulikul auhinnagalal kuulutati välja 2026. aasta parimad erinevates kategooriates ja anti võitjatele üle auhinnad.

Aasta meessportlase tiitli pälvis viiendat aastat järjest Mark Lajal, kes jõudis tänavu kolme ATP Challengeri turniiri üksikmängu ja tegi olulise sammu edasi maailma tipptennises, pääsedes Masters 1000 turniiri põhitabelisse. Lisaks tõusis ta ATP maailma edetabelis karjääri kõrgeimale ehk 140. kohale ja esindas Eesti koondist Davis Cupil.

Parimaks naistennisistiks valiti Ingrid Neel, kes jõudis tänavu WTA 250 turniiri paarismängu finaali, Wimbledoni suure slämmi turniiril veerandfinaali ja US Openil kolmandasse ringi. Lisaks jõudis ta WTA 1000 turniiril Wuhanis veerandfinaali ja esindas Eesti naiskonda Billie Jean King Cupil.

Auhinna "Teenete eest" pälvis Mati Ivask, kelle pikaajaline pühendumus ja isiklik panus on oluliselt mõjutanud tennise arengut Tartus ning kogu Eestis.

Tema eestvedamisel on Tartusse rajatud kaasaegne tennisekeskus, kus on kuus sise- ja kuus välisväljakut ning suurepärased tingimused nii noorsportlastele, harrastajatele kui ka treeneritele. Aastate jooksul on ta panustanud keskuse arendamisse märkimisväärselt aega ja isiklikke vahendeid. Ainuüksi 2025. aastal investeeriti keskuse uuendamisse üle 180 000 euro, sealhulgas said kõik kuus siseväljakut uued katted.

Aasta parimad

Noorteklassid
U-12 tüdrukud – Isabella Salusaar
U-12 poisid – Michael Anikin
U-14 tüdrukud – Elizaveta Anikina
U-14 poisid – Hugo Vahur
U-16 tüdrukud – Elizaveta Anikina
U-16 poisid – Gregor Tillisson
U-18 neiud – Elizaveta Anikina
U-18 noormehed – Edwin Averjanov

Muud kategooriad
Aasta tennisekool – US Tenniseakadeemia
Aasta noortetreener – Ain Suurthal
Aasta regionaalne tennisearendaja – Pärnu Kalevi Tenniseklubi
Aasta taristu – Kagu Reketikeskus
Aasta naisrannatennisist – Renate Marilin Hinno
Aasta meesrannatennisist – Andree Karel Kalle
Aasta naisseeniortennisist – Julia Skripnik
Aasta meesseeniortennisist – Andres Angerjärv
Aasta ratastoolitennisist – Mait Mätas
Aasta treener – Kenneth Raisma
Aasta tenniseturniir – FenixCasino Tallinn BT Open 2026
Aasta klubi – Tartu Akadeemiline Tenniseklubi
Teenete eest – Mati Ivask
Aasta tennisetegu – Elizaveta Anikina U14 EM-kuld ja Edwin Averjanovi U18 EM-pronks
Aasta naistennisist – Ingrid Neel
Aasta meestennisist – Mark Lajal

Eesti Tennise Liidu peasekretäri Allar Hindi sõnul on 2026. aasta olnud Eesti tennisele edukas – Mark Lajal, Daniil Glinka, Ingrid Neel ja Elena Malõgina on pakkunud häid emotsioone rahvusvahelistel väljakutel ning hoidnud Eesti tennist maailmakaardil.

"Erilist rõõmu valmistavad noorte saavutused, eelkõige Elizaveta Anikina Euroopa meistritiitel ja Edwin Averjanovi Euroopa meistrivõistluste pronksmedal, mis annavad põhjust ka tulevikku optimistlikult vaadata," lisas Hint.

Toimetaja: Siim Boikov

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