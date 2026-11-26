Villota mängib Vapruse ridades juba alates 2017. aastast ning tema arvele on selle ajaga kogunenud 278 mängu ja 15 väravat. Lõppenud hooajal pidi ta aga seljatama tõsise vigastuse ning sai meeskonda lõpuks aidata vaid 15 liigamängus, vahendab Soccernet.

Mõne päeva eest teatas Vaprus, et meeskonna ridadest lahkuvad nii Kevin Aloe, Sander Kapper kui ka Markkus Seppik. Aloe on juba avalikustanud naasmise Tartu Tammeka ridadesse. Samuti ei jätka peatreenerina klubi neljal viimasel hooajal juhendanud Igor Prins, kellelt võtab töö üle seni abitreeneri rollis olnud Taavi Viik.

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