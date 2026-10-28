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41-aastane Wawrinka tõmbas kodupubliku ees karjäärile joone alla

Tennis
Tennis

Kolmekordne slämmivõitja, 41-aastane šveitslane Stan Wawrinka tõmbas enda pikale ja edukale karjäärile joone alla kodusel Baseli ATP 500 kategooria turniiril, kui kaotas avaringis tasavägise kohtumise.

Maailma edetabelis 151. reale langenud Wawrinka pidi pea kaks tundi kestnud kohtumises tunnistama turniiril kaheksandana asetatud tšehhi Jiri Lehecka (ATP 21.) 7:5, 7:6 (2) paremust.

Wawrinka teatas eelmise aasta lõpus, et käimasolev hooaeg jääb tema karjääri viimaseks. Enda profidebüüdi tegi Wawrinka 24 aastat tagasi.

Wawrinka võitis enda karjääri esimese suure slämmi 2014. aastal, kui alistas Austraalia lahtiste meistrivõistluste finaalis Rafael Nadali. Seejuures oli ta veerandfinaalis alistanud Novak Djokovici ja Wawrinka on ainus mängija, kes on ühel slämmil suutnud alistada nii Djokovici kui Nadali.

Pärast triumfi tõusis Wawrinka maailma edetabelis kolmandaks, mis jäigi tema karjääri parimaks kohaks. 2015. aastal võitis ta Prantsusmaa ning 2016. aastal USA lahtised, alistades mõlema turniiri finaalis Djokovici. Ta jõudis finaali ka neljandat korda, aga 2017. aastal jäi ta Prantsusmaal Nadali lemmikväljakul hispaanlasele kindlalt alla.

Ühtekokku võitis Wawrinka karjääri jooksul 16 turniiri, viimati võidutses ta 2017. aastal Genfis. Pärast seda jõudis ta veel neljal korral finaali, viimati 2023. aasta juulis, aga võitu võtta ei õnnestunud.

"Peamine, mida ma enda karjäärist tahtsin, oli anda endast kõik, lahkuda kahetsusteta, alati võidelda, anda endast igas mängus sada protsenti," ütles Wawrinka ATP kodulehele antud intervjuus. "Et austada ennast, oma vastaseid, turniiri, fänne, kõiki. See oli enam kui 20 aasta jooksul minu jaoks kõige tähtsam. Ja see on ainuvõimalik viis spordist lahkuda – et sa ei kahetse midagi."

Lisaks on Wawrinka auhinnakapis ka olümpiakuld – 2008. aastal Pekingis võidutsesid nad koos Roger Federeriga paarismängus. 2014. aastal aitas ta koos Federeriga Šveitsil esimest korda Davise karikaturniiri võita.

Toimetaja: Maarja Värv

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