Olümpiavõitja Zheng jõudis teist korda kodusel turniiril poolfinaali

Korraldajate vabapääsmega põhitabelisse koha saanud Zheng (WTA 54.) alistas tund ja 47 minutit kestnud kohtumises 6:3, 7:6 (6) turniiril kuuendana asetatud ukrainlanna Elina Svitolina (WTA 7.).

Avasetis läks Zheng kahe murdega 5:2 juhtima, kaotas seejärel enda servigeimi, aga murdis kohe uuesti Svitolina pallingu, vormistades teisel settpallil setivõidu. Teises setis jõudis Svitolina kiires lõppmängus küll 5:5 ja 6:6 viigini, aga lõpuks sai Zheng siiski teisel matšpallil võidu.

Zheng jõudis teist korda Pekingi turniiril poolfinaali, kus talle tuleb vastu kas kaheksandana asetatud poolatar Iga Swiatek (WTA 9.) või 13. asetusega belglanna Elise Mertens (WTA 19.). Varem on Zheng vaid korra jõudnud WTA 1000 turniiril finaali, sellega sai ta hakkama 2024. aastal Wuhanis.

Teisel tabelipoolel jõudsid poolfinaalis neutraalse lipu all mängiv Mirra Andrejeva (WTA 5.) ja Tšehhi tõusev täht Nikola Bartunkova (WTA 34.), kes on sel turniiril juba kaks esikümnemängijat alistanud – teises ringis oli ta 6:4, 6:3 parem maailma teisest reketist Arina Sabalenkast, veerandfinaalis alistas ta koguni 6:3, 6:0 edetabeli kaheksanda naise, kaasmaalanna Karolina Muchova.