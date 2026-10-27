Ingrid Neel jõudis Tokyos veerandfinaali

Ingrid Neel ja tema mehhiklannast mängupartner Giuliana Olmos alustasid Tokyos toimuvat WTA tenniseturniiri võiduga ning jätkavad nüüd veerandfinaalis.

Neel ja Olmos alistasid naispaarismängu avaringis paari Shuko Aoyama (Jaapan) - En Shuo Liang (Taiwan) 4:6, 6:4, 10:8. Otsustavas setis tulid Neel ja Olmos välja raskest olukorrast, sest nad jäid 1:5 taha, aga võtsid seisult 3:6 neli punkti järjest ning olid otsustavatel hetkedel kindlamad.

Veerandfinaalis minnakse vastamisi paariga Tereza Mihalikova (Slovakkia) - Olivia Nicholls (Suurbritannia), kes lülitasid konkurentsist kolmanda paigutusega paari Erin Routliffe (Uus-Meremaa) - Aldila Sutjiadi (Indoneesia) 6:2, 6:3.

Üksikmängus toimub Tokyos WTA 500 taseme turniir, kus esimene paigutus on maailma esinumber Jelena Rõbakinal. Äsja Hiinas sama taseme turniiri võitnud Rõbakina oli avaringis vaba, aga kohtub seejärel kaasmaalanna Julia Putintsevaga.

Neljast kõrgemast paigutusest kaks loobusid viimasel hetkel siiski mängimast ehk poolatar Maja Chwalinska ja šveitslanna Belinda Bencic areenile ei tule. Küll aga mängib Tokyos Diana Šnaideri ja Elise Mertensi veel kohalik lemmik Naomi Osaka.