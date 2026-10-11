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Zheng tegi kodupubliku ees ajalugu

Tennis
Zheng Qinwen
Zheng Qinwen Autor/allikas: SCANPIX/CHINE NOUVELLE/SIPA
Tennis

Zheng Qinwenist alistas Pekingis toimunud Masters-sarja turniiri finaalis venelanna Mirra Andrejeva ning sai sellega esimeseks hiinlannaks, kes kodusel turniiril võidutsenud.

Zheng (WTA 54.) sai finaalis Andrejeva (WTA 5.) üle 7:5, 6:4 võidu, mille vormistamiseks läks aega tund ja 43 minutit. Pariisi olümpiamängudel üksikmängus kulla võitnud hiinlanna lõi neli ässa ja tegi topeltviga ning kuigi Andrejeva arvele jäi seitse serviässa ja mitte ühtegi topeltviga, oli Zheng oma pallingutel realiseerimisega kindlam: esimeselt servilt realiseeris Zheng 73-protsendiliselt (Andrejeva 60%) ning teiselt 64-protsendiliselt (Andrejeva 45%).

24-aastasest Zhengist sai sellega esimene hiinlanna, kes Pekingi kõrgeima kategooria turniiril võidu saavutanud. "Tunnen, et olen taaskord ajalugu teinud. Kõik küsisid mult, et kuidas sa küll [olümpiavõitu] üle teed, aga ma olen alati uskunud, et minu parimad mängud on veel ees," rääkis Zheng pärast võitu.

"Olen olnud kehvas seisus ja siis ütlesid kõik, et ma ei suuda tagasi tulla. Minus on alati kaheldud. Olen suutnud taas kire leida. Tennis ei tähenda ainult palli löömist, sa pead tahtma võita. Olen lihtsalt nii tänulik, et ma jälle motivatsiooni leidnud olen. Üritan lihtsalt parim versioon endast olla," lisas hiinlanna,

Zheng kerkib järgmises maailma edetabelis lausa 31 koha võrra 23. reketiks, Andrejevast saab maailma kolmas reket.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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