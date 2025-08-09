MM-i eel raskelt viga saanud Rootsi suusatäht ei treeni veel täiskoormusega

25-aastane Svahn kukkus MM-i eel treeningul ning sai peapõrutuse ja vigastas ka kaela. Seetõttu tuli Svahnil loobuda nii tiitlivõistlustest kui ka järelejäänud hooajast.

Praeguseks on peapõrutus minevik, kuid kaelaprobleemid annavad endast veel märku ja seetõttu pole suusataja saanud suvel just ideaalsel moel ette valmistuda.

Näiteks ei ole ta kuni viimase ajani viibinud rullsuuskadel ega teinud ka jooksutrenne. Vajalik koormus on saadud üksnes jalgrattatrenni ja sisetingimustes trenažööri abil.

"Seoses kukkumisega tekkis tal kaelas lülivaheketta väljasopistus, mis annab siiani sageli tunda, kuna kaelanärv sai kahjustada," lausus treener Ola Rawald väljaandele Aftonbladet.

Tema sõnul liiguvad asjad siiski vaikselt paremuse poole ja viimasel ajal on rootslanna proovinud juba ka rullsuusatamist, samuti jooksmist. Aga rullsuusatamine maksimumkiirusel pole veel võimalik.

Põrutused kõval pinnasel annavad liialt tunda, kuid järgmisel nädalal läheb Rootsi koondis suusatunnelisse Torsbys. "See on parem kui asfalt. Siis proovib ta lumel ülakehaga pisut enam tööd teha. Kui ta jõuab koju, siis vaatame üle, kas asjad lähevad hästi või on tagasilööke," lausus juhendaja.

Rawaldi sõnul ongi arstid lubanud, et augusti lõpuks või septembriks on Svahni kael piisavalt heas seisundis, et ta võib enamik asju trennis kaasa teha. "Prognoos on tema praegust seisundit arvestades täpne," lausus treener.

"Maailmakarikasarja ja olümpiamängudeni on veel palju aega. Kui ta saab oma ülakeha tööle, siis olen rahulik. Kui ta poleks praegu rohkem liikunud ja oleks olnud rohkem tagasilööke, siis oleks asi kahtlasem."

Tegemist pole esimese raske vigastusega Svahni karjääris. 2021. aastal vigastas ta MK-etapil Ulricehamnis oma õlga ja vajas kahte operatsiooni ning loobuda tuli ka 2022. aasta Pekingi olümpiamängudest.

Svahn on kaks korda võitnud MK-sarja sprindiarvestuse (2020, 2024) ja tulnud korra MK-sarja kokkuvõttes teiseks (2024), kuid täiskasvanute tiitlivõistluste medalid seni puuduvad.