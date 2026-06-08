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Rallitalent Vaher ootab Rally Estonial WRC debüüti: rebimine tuleb tihe

Autoralli
Foto: Kuvatõmmis
Autoralli

Esimese mittejaapanlasena Toyota Gazoo Racingu noorteprogrammi valitud Jaspar Vaher teeb oma WRC debüüdi veidi rohkem kui kuu aja pärast toimuval kodusel Rally Estonial.

Paar nädalat tagasi näitas 19-aastane rallitalent Jaspar Vaher Skandinaavia rallil head kiirust, kuid suurest mängust langes ta teelt väljasõidu tõttu. Senise hooajaga on noor rallisõitja siiski rahul.

"Suures plaanis on olnud üsna positiivne hooaeg, oleme saanud sõita päris palju rallisid, erinevatel pinnastel, erinevates riikides, erinevates meistrisarjades. Kindlasti on olnud õppimist täis hooaeg," kinnitas Vaher ERR-ile.

Veidi rohkem kui kuu pärast oma esimesele MM-etapile vastu minev Vaher võtab eemärgiks ralli kõik kilomeetrid kätte saada.

"See konkurents Rally Estonial saab olema neist kõigist kõige tihedam, ikkagi MM-etapp ja läbi aastate on Rally Estonial olnud kõva konkurents. Nagu me ka see aasta näeme, siis Eesti kõige kiiremad on kohal ja saab olema päris tihe rebimine," tõdes ta.

Enne juuli lõpus toimuvat Rally Estoniat ootab Vaherit ees veel Eesti ja Soome meistrivõistluste etapp Jyväskyläs.

"Võrreldes Rally Estoniaga on nad ikkagi pinnase poolest üpris erinevad, Jyväskylä teed on loomulikult legendaarsed, aga Rally Estoniaga nad erinevad just pinnase poolest kõige enam, aga kuna rallid on mõlemad väga kiired ja nukkidega, siis tunnetust saab omajagu," kommenteeris noor rallisõitja.

Toimetaja: Anders Nõmm

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16.-19. juuli Eesti ralli

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