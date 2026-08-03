Toyota selgitas Ogier' avariid: see ei olnud tingitud tehnilisest rikkest

Toyota tehniline direktor Tom Fowler ütles, et enne Sebastien Ogier' avariid Soomes ei purunenud tema Toyota juures midagi tehnilist.

Ogier ja tema kaardilugeja Julien Ingrassia veetsid öö haiglas pärast laupäeva pärastlõunal Västiläs toimunud avariid, kui Toyota paiskus teelt välja puude vahele.

Fowler kinnitas, et enne avariid, mis maksis Sebastien Ogier'le Soome ralli liidrikoha, ei esinenud prantslasel tehnilisi rikkeid.

"Olen ​​kuulnud selle avarii kohta liikvel olevat palju vandenõuteooriaid, kuid auto on meie töökojas ja kõik neli ratast on endiselt samas suunas. Vedrustus ja auto mehaanika on täiesti töökorras. Vahetult pärast auto tagasijõudmist tehtud andmeanalüüsist nähtus vaid see, et auto sisenes sellesse kohta kahjuks veidi suurema kiirusega kui ehk teised," ütles Fowler portaalile DirtFish.

"Arvan, et selle teelõigu puhul on oluline asjaolu, et tegemist on kurvide kombinatsiooniga: vasak, parem, väga kiire. Niipea, kui tekib mingigi ülejuhitavus, oled järgmise kurvi jaoks juba vales suunas. Eksimisruumi on äärmiselt vähe. Me ei räägi sellest, nagu oleks ta sinna läinud liiga suure kiirusega. Jutt käib vaid paari kilomeetri tunnis suurusest erinevusest, mille tõttu hakkab auto tagaosa lihtsalt pidamist kaotama," jätkas Fowler.

Küsimusele, kas Ogier kuulub endiselt meeskonna plaanidesse kuu lõpus toimuval WRC etapil Paraguays, vastas Fowler jaatavalt: valitseva maailmameistri auto ehitus ja kohaletoimetamine kulgevad plaanipäraselt, võimaldades tal võistlusele naasta.

"Hetkeseisuga ei plaani me osalejate nimekirjas muudatusi teha. Sebastien on juba enne seda võistlust rääkinud, et plaanib optimeerida ülejäänud hooajal sõidetavate rallide arvu, püüdes jätkata võitlust meistritiitli nimel," sõnas ta.

Meistrivõistluste arvestuses on Ogier viiendal kohal, kaotades 62 punkti meeskonnakaaslasele Elfyn Evansile.