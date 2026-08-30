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Rannula: kui rünnakul asjad ei õnnestu, siis meil läheb laadaks ära

Korvpalli Eesti koondis
Foto: ERR
Korvpalli Eesti koondis

Eesti meeste korvpallikoondis kaotas MM-valiksarjas kodusaalis Soome koondisele 67:96.

Eesti jaoks hakkas mäng liiva jooksma juba teise veerandaja lõpus. "Meil oli kaheksapunktiline edu ja peale seda tuli Soome 12:1 vahespurt. Need otsused, mis me rünnakul tegime, ma ei oska neid seletada. Aga kuna see muster on meil kordunud juba varem, siis tuleb vastutus võtta. Ma ei ole leidnud rohtu, et meil ei tuleks mõõnasid sisse. Kui me laguneme, siis me ei saa enam hakkama," tõdes peatreener Heiko Rannula.

"Kui rünnakul asjad ei õnnestu, siis meil läheb natukene laadaks ära," jätkas Eesti juhendaja. "Igaüks võtab liiga isiklikult seda mängu. Me ei saa aru, et asi ei ole ühe mängija õnnestumises või mitte õnnestumises. See kandub kogu aeg üle kaitsesse ka. Sellist meeskondlikku hingamist meil ei ole, et isegi halval päeval lõpuni kesta."

Rannula hinnangul oli augustikuine koondiseaken kehv. "Meil tuleb korralik analüüs teha. See on ikkagi profisport ja treener vastutab. Koondislased meil ei muutu. Peame neilt ühtpidi või teistpidi parema mängu kätte saama. Mul ei ole praegu mõtet emotsiooni pealt öelda mingeid tarkusi. Kõik ju nägid, et me lagunesime meeskondlikult rünnakul ja siis teisel pool väljakut kaitses ka. Kindlasti oli kehv esitus ja kehv koondiseaken kokkuvõttes," nentis peatreener.

Eesti koondis on MM-valiksarjas uuesti võistlustules novembris, kui kohtutakse kodus Prantsusmaaga ja võõrsil Soomega.

Toimetaja: Henrik Laever

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