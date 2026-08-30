Henri Drell: vabandan Eesti rahva ees, te võite mind risti lüüa

Drell esines kahvatult nii neljapäevases kaotuses Ungarile kui ka pühapäevases kaotuses Soomele. Kui mängus Ungariga kogunes tema arvele ainult neli punkti ja neli lauapalli, siis Soome vastu piirdus ta kahe punkti ja kolme lauapalliga. Lisaks sooritas ta kahe mängu peale kaheksa pallikaotust.

"See kõik juhtus platsil ja peas. Ütlen ausalt, vabandan Eesti rahva ees! Vabandan kõikide ees! Läksin lati alt läbi. Te võite mind risti lüüa. See koondiseaken... Võtan puhtalt enda peale. Võib-olla oli vormi ajastus, võib-olla oli see ninavigastus. Ma saaks kõikide nende asjade taha pugeda, aga ma ei hakka seda tegema. Ma mängisin sitasti ja võtan selle kõik enda peale," rääkis Drell ERR-ile.

"Meil oli süsteem mängijatele, kaasa arvatud mulle. Ma pidin deliver'ima (head mängu tegema - toim.), aga ma ei deliver'inud. Nii et jällegi, minu viga! Ma võtan selle enda peale. Keegi teine ei ole süüdi, treenerid ei ole süüdi. Henri Drell on süüdi," jätkas ääremängija.

Drelli hinnangul võis jutt MM-finaalturniirile jõudmisest koondislastele nahavahele pugeda. "See võis ikka mõjutada. Kõik mehed tahavad ju võita. Me ei lähe mängule kaotama. Poisid võivad ju öelda, et ei mõjutanud, aga tegelikult kindlasti mõjutas. Me kõik tahame MM-ile minna ja ajalugu teha, aga näed... Ma ei oska öelda, kui palju see meid mõjutas, aga kindlasti mõjutas. Mind isiklikult see ei mõjutanud. See on tore, et te kirjutate sellest. See on tore, et te hype'ite meid. Ma loodan, et te teete seda ka edaspidi, aga pärast sellist show'd, ma saan aru, kui te seda enam ei tee," ütles Drell.