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Lauri Markkanen on tulemas MM-valikmänguks Tallinna

Korvpalli Eesti koondis
Lauri Markkanen
Lauri Markkanen Autor/allikas: SCANPIX / Emmi Korhonen/LEHTIKUVA/SIPA
Korvpalli Eesti koondis

Soome korvpalli suurim tähtmängija Lauri Markkanen tuleb eeldatavalt paari nädala pärast Tallinna, kui MM-valiksarjas lähevad vastamisi Eesti ja Soome koondised.

Esmaspäeval avalikustati Soome suvise ettevalmistuslaagri koosseis ja MM-valikkohtumisteks hakkab teiste seas valmistuma ka Utah Jazzi nimekirja kuuluv Markkanen.

29-aastane ääremängija on pidanud NBA-s 492 kohtumist, visanud keskmiselt 18,9 punkti ja haaranud 7,1 lauapalli mängus. Viimasel hooajal püstitas ta oma skoorirekordi, kui korjas keskmiselt lausa 26,7 punkti mängus.

Mullu Euroopa meistrivõistlustel Soome koondise poolfinaali aidanud Markkaneni kõrval leiab veel mitmeid tugevaid mängijaid ja peale noore talendi Miikka Muurineni suuri puudujaid ei ole. Näiteks kuuluvad valikusse ka Euroliiga klubisid esindavad Oliver Nkamhoua, Mikael Jantunen ja Elias Valtonen.

Eesti ja Soome lähevad Tallinnas vastamisi pühapäeval, 30. augustil. Kolm päeva varem pallib Eesti koondis võõrsil Ungariga ja Soome kodus Rootsiga.

Nädala eest teatati ka Eesti koondise kandidaadid: Henri Drell, Sander Raieste, Kaspar Treier, Mikk Jurkatamm, Matthias Tass, Hugo Toom, Siim-Sander Vene, Kregor Hermet, Maik-Kalev Kotsar, Kasper Suurorg, Janari Jõesaar, Joonas Riismaa, Artur Konontšuk, Markus Ilver, Martin Paasoja, Kristian Kullamäe, Karl Johan Lips.

Toimetaja: Siim Boikov

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