Läti korvpallikoondis alistas Hollandi, Hezonja tegi ajalugu

Läti korvpallikoondis jätkas reedel MM-valiksarjas võidukalt ning mängib viimases mängus Austria vastu edasipääsu nimel. Horvaatia alistas Küprose enam kui 70 punktiga ning Mario Hezonjast sai esimene mängija, kes Euroopa MM-valiksarjas kolmikduubli teinud.

Läti jäi võõrsil Hollandi vastu varakult tagaajaja rolli ning kaotas avaveerandi kaheksa silmaga, kuid tegi teise veerandi lõpuks 12:3 spurdi ning poolajapausile mindi lätlaste 41:33 eduseisul. Hollandil õnnestus seejärel taas mängutempot dikteerida ning otsustava veerandi alguses juhtis võõrustaja veel kaheksa punktiga, kuid lätlased mängisid otsustavatel hetkedel paremini ja teenisid 72:69 (18:26, 23:7, 11:21, 20:15) võidu.

Rihards Lomažs ja Arturs Žagars viskasid võidumängus 21 punkti, Lomažsi arvele jäi veel kuus lauapalli ja neli korvisöötu. Hollandi eest kerkis üleplatsimeheks Keyt van der Vuurst, kelle arvele kogunes 23 punkti, kaheksa lauapalli ja viis tulemuslikku söötu.

F-grupis on ainsana edasipääsu kindlustanud kõik viis kohtumist võitnud Poola, kes alistas reedel Austria 123:77 (24:16, 29:12, 28:29, 42:20). Holland ja Läti on seitsme punktiga teisel ja kolmandal kohal. Läti kohtub 6. juulil Austriaga mängus, millega selgitatakse välja kolm edasipääsejat. Poola mängib samal õhtul Austriaga.

Soome teenis Ungari üle 85:77 (13:18, 35:25, 26:15, 11:19) võidu, saades Lauri Markkanenilt 23 ja Edon Maxhunilt 20 punkti. G-grupis teenis võidulisa ka Prantsusmaa, kes alistas võõrsil Belgia 80:72 (22:13, 21:17, 16:25, 21:17). Selles grupis on kolm edasipääsejat selgunud, Belgia on edasipääsu võimaluse minetanud.

Valitsev maailmameister Saksamaa teenis Riias toimunud kohtumises Iisraeli üle 92:86 (23:15, 22:22, 31:18, 17:8) võidu. Liidriks kerkis taaskord Dennis Schröder, kes viskas 20 punkti ja jagas üheksa korvisöötu. Christian Sengfelder lisas omalt poolt 16 silma, Kay Bruhnke 15 silma.

Horvaatia teenis Küprose üle hiiglasliku 123:50 (35:12, 24:14, 33:10, 31:14) võidu, mis on ühtlasi MM-valiksarja ajaloo suurim võit. Mario Hezonja kogus 28 ja poole minutiga 11 punkti, 12 korvisöötu ja kümme lauda, millega sai esimese mängijana MM-valiksarja Euroopa turniiril kirja kolmikduubli. Maik-Kalev Kotsaril jäi reedel sellest saavutusest puudu vaid üks resultatiivne sööt.

E-grupis on enne viimast mänguvooru edasipääsejad selgunud, Horvaatia ja Saksamaa on kogunud üheksa punkti ja Iisrael seitse. Küprosel pole enam matemaatilist võimalust edasi saada.

Rootsi alistas reedel Tšehhi 87:76 (34:16, 27:19, 18:24, 8:17), Pelle Larsson kogus võidumängus 19 punkti, Bobi Klintman tegi 18 punkti ja 12 lauapalliga kaksikduubli. Eesti koondis jätkab H-grupis esikohal, kuid seis on enne viimast mänguvooru äärmiselt tihe. Eestlased on kogunud kolme võidu ja kahe kaotusega kaheksa punkti, kuid Sloveenia on nendega samal pulgal. See tähendab, et kolm edasipääsejat selguvadki 6. juulil, kui Eesti kohtub võõrsil Tšehhiga ning Rootsi võõrustab Sloveeniat.