X!

Läti korvpallikoondis alistas Hollandi, Hezonja tegi ajalugu

Korvpall
Arturs Žagars
Arturs Žagars Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Läti korvpallikoondis jätkas reedel MM-valiksarjas võidukalt ning mängib viimases mängus Austria vastu edasipääsu nimel. Horvaatia alistas Küprose enam kui 70 punktiga ning Mario Hezonjast sai esimene mängija, kes Euroopa MM-valiksarjas kolmikduubli teinud.

Läti jäi võõrsil Hollandi vastu varakult tagaajaja rolli ning kaotas avaveerandi kaheksa silmaga, kuid tegi teise veerandi lõpuks 12:3 spurdi ning poolajapausile mindi lätlaste 41:33 eduseisul. Hollandil õnnestus seejärel taas mängutempot dikteerida ning otsustava veerandi alguses juhtis võõrustaja veel kaheksa punktiga, kuid lätlased mängisid otsustavatel hetkedel paremini ja teenisid 72:69 (18:26, 23:7, 11:21, 20:15) võidu.

Rihards Lomažs ja Arturs Žagars viskasid võidumängus 21 punkti, Lomažsi arvele jäi veel kuus lauapalli ja neli korvisöötu. Hollandi eest kerkis üleplatsimeheks Keyt van der Vuurst, kelle arvele kogunes 23 punkti, kaheksa lauapalli ja viis tulemuslikku söötu.

F-grupis on ainsana edasipääsu kindlustanud kõik viis kohtumist võitnud Poola, kes alistas reedel Austria 123:77 (24:16, 29:12, 28:29, 42:20). Holland ja Läti on seitsme punktiga teisel ja kolmandal kohal. Läti kohtub 6. juulil Austriaga mängus, millega selgitatakse välja kolm edasipääsejat. Poola mängib samal õhtul Austriaga.

Soome teenis Ungari üle 85:77 (13:18, 35:25, 26:15, 11:19) võidu, saades Lauri Markkanenilt 23 ja Edon Maxhunilt 20 punkti. G-grupis teenis võidulisa ka Prantsusmaa, kes alistas võõrsil Belgia 80:72 (22:13, 21:17, 16:25, 21:17). Selles grupis on kolm edasipääsejat selgunud, Belgia on edasipääsu võimaluse minetanud.

Valitsev maailmameister Saksamaa teenis Riias toimunud kohtumises Iisraeli üle 92:86 (23:15, 22:22, 31:18, 17:8) võidu. Liidriks kerkis taaskord Dennis Schröder, kes viskas 20 punkti ja jagas üheksa korvisöötu. Christian Sengfelder lisas omalt poolt 16 silma, Kay Bruhnke 15 silma.

Horvaatia teenis Küprose üle hiiglasliku 123:50 (35:12, 24:14, 33:10, 31:14) võidu, mis on ühtlasi MM-valiksarja ajaloo suurim võit. Mario Hezonja kogus 28 ja poole minutiga 11 punkti, 12 korvisöötu ja kümme lauda, millega sai esimese mängijana MM-valiksarja Euroopa turniiril kirja kolmikduubli. Maik-Kalev Kotsaril jäi reedel sellest saavutusest puudu vaid üks resultatiivne sööt.

E-grupis on enne viimast mänguvooru edasipääsejad selgunud, Horvaatia ja Saksamaa on kogunud üheksa punkti ja Iisrael seitse. Küprosel pole enam matemaatilist võimalust edasi saada.

Rootsi alistas reedel Tšehhi 87:76 (34:16, 27:19, 18:24, 8:17), Pelle Larsson kogus võidumängus 19 punkti, Bobi Klintman tegi 18 punkti ja 12 lauapalliga kaksikduubli. Eesti koondis jätkab H-grupis esikohal, kuid seis on enne viimast mänguvooru äärmiselt tihe. Eestlased on kogunud kolme võidu ja kahe kaotusega kaheksa punkti, kuid Sloveenia on nendega samal pulgal. See tähendab, et kolm edasipääsejat selguvadki 6. juulil, kui Eesti kohtub võõrsil Tšehhiga ning Rootsi võõrustab Sloveeniat.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

09:17

Läti korvpallikoondis alistas Hollandi, Hezonja tegi ajalugu

03.07

Konontšuk: oleme noored ja julged ning seda rongi on raske pidurdada

03.07

Heiko Rannula: täna oli rõõm olla treener

03.07

Eesti korvpallikoondis alistas kodusaalis Sloveenia koguni 31 punktiga Uuendatud

03.07

LeBron James oleks ilma Knicksi tiitlita New Yorki siirdunud

03.07

Bigbank/Kalev täiendas ridasid noore vendadepaariga

03.07

Bostoni raudvara Jaylen Brown vahetati Philadelphiasse

02.07

Rannula: peame olema kaitses stabiilsemad

02.07

Ilver: Eesti-Läti liigast samm Poola liigasse on väga hea

02.07

Tass: tuleb korralik madin korvi all ühe pikaga

02.07

Keila KK-ga ühineb Sverre Aav

02.07

Selgusid Optibet Eesti-Läti korvpalliliiga uue hooaja osalejad

02.07

Veesaar sõlmis Hawksiga 9,3 miljoni dollari suuruse lepingu

01.07

Neidude korvpallikoondis sai Põhjamaade meistrivõistlustel neljanda koha

30.06

Toronto tõi 2019. aasta finaalseeria kangelase tiimi tagasi

videod

sport.err.ee uudised

09:51

Lõuna-Eesti ralli avapäeva parimad olid Evans ja Martin

09:17

Läti korvpallikoondis alistas Hollandi, Hezonja tegi ajalugu

08:42

Austraalia peatreener: teine jutt, kui noor kutt oleks sisse löönud

08:05

TalTechi cheerleader'id võitsid ajaloolise Euroopa meistritiitli

07:25

Colombia napsas kesiseks jäänud Ghana eest viimase pääsme

06:42

Roheneemesaared võitsid südameid, aga Argentina murdis lisaajal nende oma

03.07

Egiptus alistas penaltitega Austraalia ja pääses esmakordselt 16 sekka Uuendatud

03.07

Kalju naasis võidulainele enne eurosarja algust

03.07

Rimo Hunt: Ronaldo on endiselt Portugali rünnaku võtmemängija

03.07

ETV spordisaade, 3. juuli

03.07

Edmonton Oilers tugevnes äsja Stanley karika võitnud väravavahiga

03.07

Konontšuk: oleme noored ja julged ning seda rongi on raske pidurdada

03.07

Liverpool avas Anfieldil Jotale ja tema vennale mälestusmärgi

03.07

Heiko Rannula: täna oli rõõm olla treener

03.07

Sabalenka jätkas võidukalt ka Ostapenko vastu

loetumad

03.07

Egiptus alistas penaltitega Austraalia ja pääses esmakordselt 16 sekka Uuendatud

03.07

Eesti korvpallikoondis alistas kodusaalis Sloveenia koguni 31 punktiga Uuendatud

03.07

Ronaldo aitas väravaga Portugali kaheksandikfinaali

03.07

Horvaatia peatreener: see oli väga halb kohtunikutöö

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

06:42

Roheneemesaared võitsid südameid, aga Argentina murdis lisaajal nende oma

03.07

Hispaania sai veenva võidu Austria üle Uuendatud

03.07

Pippi Lotta Enok tõmbas hooajale varakult joone alla

03.07

Šveitsile piisas võiduks kahest väravast

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo