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Tiitliheitlusesse kerkinud Pajari: hiljutised tulemused meie lähenemist ei muuda

Autoralli
Sami Pajari
Sami Pajari Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Lehtikuva
Autoralli

Toyota sõitja Sami Pajari on viimase kahe etapiga tõusnud autoralli maailmameistrivõistluste tiitliheitluse keskmesse. Pajari saavutas Eestis oma esimese WRC-klassi võidu ning sellele järgnes kohe teine ​​triumf koduteedel Soome rallil.

Pärast kaht järjestikust võitu on Pajari saanud veidi hinge tõmmata ja oma saavutusi nautida, enne kui algab hooaja otsustav lõpusirge.

"Pärast Soome rallit on olnud tore võtta aega, et tõeliselt nautida ja hinnata viimasel ajal saavutatut, enne kui keskendume taas eelseisvatele Lõuna-Ameerika rallidele," sõnas Pajari.

Paraguay lisandus WRC kalendrisse alles eelmisel aastal, mistõttu on see võistlus kõigi tippsõitjate jaoks veel üsna uus ja tundmatu. Mullu saavutas Pajari seal kuuenda koha.

Eriti eredalt jäi soomlasele esimesest Paraguay visiidist meelde kohalike rallifännide entusiasm. Samuti meeldisid Pajarile rallikatsed ise.

"Oli suurepärane käia eelmisel aastal esimest korda Paraguays ja näha sealsete fännide entusiasmi. See on sõitmiseks väga mõnus ralli – seal on tõeliselt kiireid teid ja suuri hüppeid, mida ma alati naudin," sõnas Pajari.

Paraguay kruusateedel on siiski ka teine ​​pool. Lisaks kiiretele lõikudele leidub rajal ka tehnilisemaid ja käänulisemaid osi. Võistlus võib muutuda eriti keeruliseks, kui Lõuna-Ameerikas peaks sadama hakkama.

Tänu kahele võidule on Pajari tõusnud autoralli maailmameistrivõistluste üldarvestuses teisele kohale. Neli etappi enne hooaja lõppu jääb ta liidrist, oma meeskonnakaaslasest Elfyn Evansist, maha 30 punktiga.

Hiljutine edu soomlase sõnul tema suhtumist siiski ei muuda. Pajari kavatseb jätkata sama strateegiaga, mis on toonud edu kahel eelmisel rallil.

"Hiljutised tulemused ei muuda meie lähenemist sellele võistlusele. Peame lihtsalt jätkama parima võimaliku töö tegemist ja loodetavasti suudame ka edaspidi häid tulemusi saavutada."

Paraguay ralli, mis märgib ühtlasi hooaja 11. etappi, toimub 27.–30. augustil. 

Toimetaja: Lisette Holst

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7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

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