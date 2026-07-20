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Kolm eestlannat jõudsid BT200 turniiril poolfinaali, Leedule kaks tiitlit

Tennis
BT200 turniiri võitjad Daniela Rodriguez Perera ja Gabija Drutekaite
BT200 turniiri võitjad Daniela Rodriguez Perera ja Gabija Drutekaite Autor/allikas: Tallinn BT200/Facebook
Tennis

Laupäeval lõppes Pirital World Tennis (endine ITF) rannatennise tuuri BT200 turniir. Naiste paarismängus jõudis poolfinaali kolm eestlannat.

Naiste paarismängus tegid tugeva turniiri Elina Kalve ja Aylin Susi, kes 2. ringis lülitasid 1:6, 6:3, 10:5 võiduga välja eelmisel BT50 turniiril finaali jõudnud Andrea Colavita (Venezuela)/Natalja Tumševica (Läti), vahendab Tennisnet.ee.

Veerandfinaalis kindlustasid Kalve/Susi koha nelja parema seas, kuid poolfinaalis tuli neil tunnistada turniiri esimesena asetatud Itaalia paari Elena Francescoli ja Nicole Nobile paremust tulemusega 1:6, 4:6.

Tabeli teiselt poolelt jõudsid poolfinaali Renate Marilin Hinno ja prantslanna Mathilde Hoarau, kes olid turniiril kolmanda asetusega. Veerandfinaalis alistasid nad pingelises kohtumises kuuendana asetatud Hispaania paari, kuid poolfinaalis jäid 5:7, 2:6 alla Gabija Drutekaitele (Leedu) ja Daniela Rodriguez Pererale (Hispaania).

Meeste paarismängus jõudsid eestlastest ainsana veerandfinaali Priit Pihl/Ivar Taaniel Sepp, kes veerandfinaalis kaotasid esimesena asetatud Prantsusmaa paarile Paul Gotharda/Mathieu Guegano 2:6, 3:6. 

Suuri lootusi pandi ka Eesti paarile Andree Karel Kalle ja Andre-Kristopher Toomjõe, kuid nende turniir lõppes juba teises ringis, kus nad kaotasid samuti Gothardile/Gueganole 3:6, 3:6. Meeste paarismängu võitsid kolmandana asetatud itaallased Luca Andreolini ja Dario Jublin.

Segapaarismängus jõudis eestlastest ainsana veerandfinaali Aylin Susi, kes mängis koos itaallase Emiliano Zapparataga. Nad pakkusid tugevat vastupanu esimesena asetatud Gabija Drutekaitele ja Andrea Veronesile (Itaalia), kuid pidid lõpuks vastu võtma kaotuse 6:4, 4:6, 7:10. 

Kõik ülejäänud vastased alistasid Drutekaite/Veronesi veenvalt kahes setis ja võitsid turniiri. Seega sai leedulanna Tallinnast kaks esikohta.

Toimetaja: Lisette Holst

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