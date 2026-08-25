Eesti ratastoolitennisistid osalesid Vilniuse turniiril

Meeste üksikmängus oli Mait Mätase vastaseks iirlane Garreth Greener, kelle vastu pidi eestlane leppima kaotusega. Lohutusturniiril mängis Mätas aga hästi, kirjutab tennisnet.ee.

Avaringis kohtusid seal eestlased omavahel ning Mätas alistas Viljar Villiste 6:2, 6:4 ning seejärel ka lohutusturniiril teisena asetatud bulgaarlase Velislav Velchevi 6:3, 6:2. Finaalis kaotas Mätas aga väga napilt 6:7, 6:2, 10:12 poolakale Jerzy Kulikule. Kokkuvõttes sai ta 16 osaleja seas kümnenda koha.

Paarismängus võistles kuus paari ning seal alustasid eestlased võidukalt, kui Mätas/Villiste alistasid Greene/Velchevi 6:3, 6:1. Poolfinaalis kaotasid eestlased turniiri võitnud Lõuna-Korea paarile Suhwan Jo/Sang-Ho Oh 2:6, 2:6. Sellega teenisid eestlased kolmanda koha.

Kolmanda koha sai ka meeste quad klassi üksikmängus Jaano Kraav, kes alustas 6:0, 6:1 võiduga lätlase Gustavs Alliks Fricise üle. Poolfinaalis pidi ta leppima kaotusega turniiri võitnud austerlase Roman Zechmeisterile vastu 2:6, 2:6.

Paarismängus kolme paari turniiril said Kraav ja Roy Abergil (Iisrael) ühe võidu ning tulid seega teiseks.