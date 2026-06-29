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Kerr Kriisa liitub Tartu Ülikooliga: ma olen tagasi!

Korvpall
Kerr Kriisa
Kerr Kriisa Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

Tartu Ülikool Maks & Moorits korvpallimeeskond sõlmis uueks hooajaks lepingu klubi oma kasvandiku Kerr Kriisaga.

Viimased kuus aastat Ameerika Ühendriikide üliõpilasliigas (NCAA) pallinud 25-aastane Kriisa kommenteeris kasvatajaklubisse naasmist lühidalt: "Ma olen tagasi!"

Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna mänedžeri Mailis Poki sõnul on Kriisa liitumine klubile ja kohalikule korvpalli kogukonnale märgilise tähendusega. "Oleme väga põnevil, et saame pikalt USA-s karastunud mängija Tartusse tagasi tuua ja ma olen kindel, et kodulinn ootab põnevusega tema naasmist."

"Oleme näinud teda koondise eest mängimas ja ta on teinud mitu väga head hooaega tugevas NCAA liigas. Oma kogemuste ja energiaga on ta meile väga vajalik mängija, et kaitsta Eesti meistritiitlit, tuua koju Eesti-Läti liiga karikas ning teha korralikud esitused FIBA Europe Cup sarjas," sõnas Pokk.

190 sentimeetri pikkune Kriisa esindas möödunud hooajal Cincinnati Bearcats meeskonda, kus ta kogus 19 mänguga keskmiselt 5,8 punkti, 3 resultatiivset söötu ja 1,3 lauapalli. Aastatel 2020-2023 kuulus eestlane tugevasse Arizona Wildcatsi, lisaks jõudis ta mängida West Virginia Mountaineersi ja Kentucky Wildcatsi ridades. West Virgina särgis tegi eestlane oma NCAA resultatiivseima hooaja (2023-24), tuues keskmiselt 33 mänguminutiga 11 punkti, 4,7 resultatiivset söötu ja 2,5 lauapalli mängu kohta.

Enne USA-sse siirdumist kuulus Kriisa Leedu suurklubi Kaunase Žalgirise süsteemi. Seejuures sai ta kirja ühe kohtumise ka Euroliigas. Enne Leetu siirdumist mängis Kriisa Saksamaal, kus ta kuulus Brose Bambergi ja Baunach Young Pikesi hingekirja.Eesti meistriliiga debüüdi tegi Kriisa Tartu Ülikooli särgis 2016. aastal, olles toona vaid 15-aastane.

Tartu Ülikool Maks & Mooritsal on lisaks Kriisale uueks hooajaks lepingud olemas Rauno Nurgeri, Martin Paasoja, Rasmus Andre, Robert Valge, Rando Roosi ja Aleksander Oliver Hindiga. Samuti jätkab meeskonna juhendamist peatreener Aivar Kuusmaa.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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