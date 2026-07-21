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Pirital selgusid rannatennise Eesti meistrid

Tennis
FenixBet Tallinn Beach Tennis Open 2026
FenixBet Tallinn Beach Tennis Open 2026 Autor/allikas: Anatoly Uvarov
Tennis

Pirita rannas lõppes nädalavahetusel rahvusvaheline rannatennise turniir FenixBet Tallinn Beach Tennis Open 2026, mille raames selgitati välja ka tänavused Eesti meistrid.

Meeste arvestuses kaitsesid Eesti meistritiitlit Andree Karel Kalle ja Andre-Kristopher Toomjõe. Naiste konkurentsis võitsid meistritiitli õed Lisette Marie Mäelt ja Anette Mäelt, segapaaride turniiril tulid Eesti meistriks Aylin Susi ja Andree Karel Kalle.

Turniiri korraldaja Andres Susi sõnul paistsid Eesti meistrivõistlustel silma eelkõige noored sportlased.

"Nagu ka eelmisel aastal, tegid meie noored rannatennisistid Eesti meistrivõistlustel taaskord suurepärast tööd, mis näitab, et Eesti juuniorid on konkurentsivõimelised ning suudavad võita vanemaid ja kogenumaid sportlasi. See muudab Eesti rannatennise tulevikuväljavaated lootusrikkaks ka rahvusvahelisel areenil," ütles Susi.

Tema sõnul näitab ala arengut ka see, et Eesti paremikku kuuluvad väga noored mängijad – naiste meister Anette Mäelt ja segapaaride võitja Aylin Susi on mõlemad 15-aastased ning meeste meistriks kroonitud Andree Karel Kalle on 19-aastane.

13.–19. juulini toimunud FenixBet Tallinn Beach Tennis Open 2026 oli Baltimaade ajaloo suurim ja maailma põhjapoolseim Rahvusvahelise Tenniseföderatsiooni (ITF) rannatennise turniir. Pirita rannas võistles üle 400 sportlase ligi 20 riigist ning kohal olid ka kümme maailma edetabeli 30 parema sekka kuuluvat mängijat.

Turniiri nimisponsori FenixBeti juht Priit Pajumaa tõi esile, et nädal pakkus lisaks kõrgetasemelisele spordile ka meelelahutust.

"Ilm soosis ning Pirital valitses kogu nädala vältel lõunamaine atmosfäär. Tuhanded pealtvaatajad ja sportlased nautisid sporti ning erilise meeleolu lõid ka jalgpalli maailmameistrivõistluste dramaatiliste poolfinaalide ja finaali ühisvaatamised pärast pikki võistluspäevi," sõnas Pajumaa.

Tema hinnangul aitavad sellised võistlused kasvatada rannatennise populaarsust ning tuua ala juurde uusi harrastajaid. Tänavusel turniiril käisid reketit proovimas ka mitmed tuntud Eesti sportlased ja avaliku elu tegelased, nende seas ujuja Ralf Tribuntsov, korvpallurid Gert ja Kristian Kullamäe, näitleja Tarvo Krall ning poliitikud Tiit Terik ja Mihhail Kõlvart.

Tallinnas peeti kokku üheksa eri tasemega turniiri, sealhulgas ITF BT200 ja BT50 profiturniirid, ITF U18 võistlus, Eesti meistrivõistlused, 40+ vanuseklassi turniirid ning harrastajatele ja toetajatele mõeldud võistlused.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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