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Lajal jätkab Lincolnis veerandfinaalis

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Tennis

Eesti esireket Mark Lajal jõudis USA-s Lincolni Challenger 75 tenniseturniiril veerandfinaali, alistades kaheksandikfinaalis loobumisvõiduga ameeriklase Mitchell Kruegeri 6:2, 3:1.

Lajal haaras kohtumise algusest peale initsiatiivi, murdes vastase servi juba avageimis. Kuigi Krueger teenis avasetis kolm murdepalli, suutis eestlane kõik need päästa ning võitis avaseti kindlalt 6:2.

Teises setis kasvatas Lajal edu 3:1-le, mille järel Krueger otsustas kohtumise pooleli jätta. Matš kestis tund ja üheksa minutit.

Lajal lõi kohtumises neli serviässa, tegi ühe topeltvea ning realiseeris kõik kolm murdepalli. Esimeselt servilt võitis ta 77 ja teiselt servilt 62 protsenti punktidest. Kokku võitis ta kohtumises 47 punkti vastase 30 vastu.

Veerandfinaalis kohtub maailma edetabelis 159. kohal paiknev Lajal jaapanlase Rio Noguchiga (ATP 222.).

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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