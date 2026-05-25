Patrick Enok saavutas Imatra rallil karjääri esimese üldvõidu

Autor/allikas: Taneli Niinimäki/AKK
Autoralli Soome meistrivõistluste hooaja esimesele kruusarallile Lõuna-Karjalas Imatras sai stardi 86 võistluspaari, kelle hulgas ka seitse Eestist. Absoluutvõidu saavutasid Patrick Enok - Silver Simm, klassi SM3 esikolmikusse jõudsid Sander-Erik Tiits - Fredi Kostikov.

Kui märgades oludes sõidetud ralli avakatse võitsid Soome meistrisarja neljandal etapil favoriidid Esapekka Lappi - Enni Mälkönen (Škoda Fabia RS Rally2), siis järgmisel sõitsid meistrivõistluste liidrid teelt välja ja katkestasid. Soomlaste katkestamise järel tõusid liidriteks Patrick Enok - Silver Simm (Škoda Fabia RS Rally2), kes hommikuse ringi kolmest katsest võitsid kaks ja juhtisid esimeseks hoolduspausiks Lauri Joona - Antti Linnaketo (Škoda Fabia RS Rally2) ees kolme sekundiga, vahendab Autosport.ee.

"Testis kätte saadud tunne kandus üle ka rallisse. Auto tunnetuse osas raskusi ei olnud, kuid kahel esimesel katsel oli kerge rütmi error, mis oli tingitud võistluspausist. Lappi väljasõidu olukorda ja nende OK silti nähes, lõi ka enda korraks rütmist välja: kas katse on väga libe või mis juhtus, kuid pärast kilomeetrit sellest hetkest hakkasime jälle keskenduma oma asjale. Kuna peafavoriit oli väljas, siis tekkis uskumus, et nüüd on võimalik võita," kommenteeris Enok.

Kui hommikune ring oli paremini õnnestunud eestlastel, siis pärastlõunal alustasid paremini Joona - Linnaketo, kes viienda katse järel liidriks tõusid ja päeva viimasesse hooldusesse 1,1-sekundilises edus tulid. Viimane sõna jäi Enokile - Simmile, kes surusid vihmast kuivanud teedel kõvemini ja võitsid eelviimase katse 4,9-sekundilise eduga. Ralli viimase katse võitsid küll soomlased, kuid Enoki - Simmi 1,4-sekundiline kaotus tähendas ralli kokkuvõttes eestlastele 2,4-sekundilise eduga karjääri esimest ralli üldvõitu.

Absoluutarvestuse kolmanda koha võtsid lõpuks Anssi Rytkönen - Juho-Ville Koskela (Škoda Fabia RS Rally2), kes kaotasid Enokile - Simmile 1.03,1.

"Joona meie elu lihtsaks ei teinud ja sõit käis sekund sekundis kuni lõpuni. Lõpus oli neil aegadega segadus ja meil oli küll lõpus tunne, et tõenäoliselt Joona kiiremini ei tulnud, kuid kindlust polnud. See, et olen võitnud, jõudis mulle lõpuks kohale poodiumi juures. Mingil määral on see nüüd kergendus, et esimene üldvõit on käes. Kiiruslikult me uskusime ralli eel, et suudame Joonaga võidu sõita, kuid kas ka Lappiga, seda ei teadnud ja lõpuks õnnestus meil kõik hästi," rääkis Enok.

SM2 klassis võistelnud Priit Koik - Hendrik Kraav (Renault Clio Rally3) näitasid kahel korral esineliku aega ja lõpetasid ralli viiendal kohal. Võitjatele, kelleks olid Henri Altomaa - Jussi Kärpijoki (Ford Fiesta Rally3) kaotasid kaardilugeja terviseprobleemidega kimpus olnud eestlased kaheksa kiiruskatse kokkuvõttes 1.13,6.

"Kuulsin kogenud soomlaste käest, et selliseid teid nagu Imatras, pole nad oma karjääri jooksul näinudki. Mõned katsed olid nii tehnilised, et ma ei oska seda isegi sõnadesse panna. Konkurents on SM2 klassis tugev ja pea igal rallil üheksa autot stardis. Noored jaapanlased ja nagu näha ka Henri Altomaa on väga kiired. Endal saime nende keeruliste teede jaoks legendi okeilt paika, kuid kohati kirjutasime selle siiski liiga aeglaseks. Sellistel teedel esikolmikusse sõitmiseks peavad mõlemad olema täielikult keskendunud, kuid Hendrik jäi kahjuks 39-kraadisesse palavikku ja tal oli väga raske keskenduda. See pärssis meie tempot. Ega haigus hüüa tulles, kuid ta oli tubli ja kannatas ära. Sõitsime terve ralli ära nelja rehviga, sest vaatasin viimase ringi eel, et kedagi pole enam püüda ja keegi meid ka ei püüa. Järgmisele etapile Jyväskyläs on nüüd natukene lihtsam minna, sest selline kogemus on all," lausus Koik.

SM2 klassi kaheksanda tulemusega ja kaotusega 2.45,7 klassivõitjatele lõpetasid Esmar-Arnold Unt - Arro Vahtra (Ford Fiesta Rally3),

SM3 klassis, kus Eestist osales kolm võitluspaari, näitasid eestlastest parimat minekut Sander-Erik Tiits - Fredi Kostikov (Ford Fiesta Rally4). Hommikuse ringi järel kolmandat kohta hoidnud ja liidritest vaid 7,9 sekundi kaugusel olnud eestlased kaotasid küll teisel ringil veidi aega juurde, kuid hoidsid eelviimase katse eel 14-sekundilise kaotusega endiselt kolmandat kohta. Hoolimata seitsmenda katse tehnilistest probleemidest suutsid Tiits - Kostikov positsiooni kaitsta ja lõpetasid Soome hooaja esimese kruusaralli poodiumi kolmandal astmel. Võitjatele, kelleks olid Lauri Halonen - Niklas Heino (Peugeot 208 Rally4) jäid nad lõpuks alla 31,1 sekundiga.

"Ralli oli üleüldiselt positiivne ja tempo oli üllatavalt hea. Esimesed kaks ringi laabus kõik puhtalt ja olime esikoha võitluses sees. Viimase ringi esimesel katsel saime ühest sisekurvist löögi, mis tekitas tagasillas tugeva vibratsiooni ja pidime hoogu maha laskma. Õnneks suutsime ülesõidul probleemi lahendada ja viimase katse saime ilusti läbi sõita ning kolmanda koha ära kindlustada. Konkurents on Soomes väga tugev ning kohalike sõnul on Imatras kõige keerulisemad teed," sõnas Soomes hooaja teise poodiumikoha võtnud Tiits.

Hugo Arendi - Kaimar Taal (Ford Fiesta Rally4) näitasid pooltel katsetel esikuuiku aegu ja jäid kuuendana võitjatele alla 1.10,0. Kerli Vilu - Hendrik Klausson (Ford Fiesta Rally4) lõpetasid hooaja esimese Soomes tehtud stardi SM3 klassi üheksandal kohal ja jäid võitjatele alla 6.02,8. Klassis 14 võistelnud Priit Puskar - Kaire Lusti (BMW 316 Compact) ralli jäi pooleli teise katse tehniliste probleemide tõttu.

Autoralli Soome meistrivõistlused jätkuvad kolme nädala pärast legendaarsetel Soome MM-ralli katsetel, kui 12.-13.juunini sõidetakse Jyväskylä ralli, mis on ühtlasi ka autoralli Eesti meistrivõistluste hooaja kolmandaks etapiks.

Toimetaja: Siim Boikov

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

