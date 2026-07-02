MM-sarja liider Elfyn Evans valmistub Haanja teedel Rally Estoniaks

Kahe nädala pärast algava Rally Estonia jaoks veedab MM sarja üldliider Evans ralliautos rohkem aega, kui tavaliselt. Toyota sõitja kogus testikilomeetreid Haanja lähedal.

"Nagu näha, on rada päris märg ja olud keerulised. Pidamine muutub pidevalt, nii et eks paistab, kui kasulik see test lõpuks on. Esimesena rajale minnes loodad muidugi kuivematele oludele, et just sellistes tingimustes autot seadistada, aga ilma valida ei saa," lausus ta ERR-ile.

"Täna on lihtsalt selline päev. Kõige tähtsam on saada auto õigetesse seadistustesse ja leida roolis hea tunnetus. Pärast aeglasemaid rallisid on Eestisse tulek alati paras ehmatus, sest siin on kiirused hoopis teistsugused."

Lisaks testipäevale teeb Evans kaasa ka reedel algava Lõuna-Eesti ralli, et autoga kiiretel kruusateedel veel rohkem kilomeetreid koguda. "Ajastus on testiralliks ideaalne," rõõmustas ta. "Siinsed rallid on üsna omanäolised ning võimalus läbida lisakilomeetreid päris võistlustingimustes on ideaalne ettevalmistus Rally Estoniaks."

Lisaks Evansile proovis neljapäeval Lõuna-Eesti teid ka Hyundai sõitja Adrien Fourmaux, kellel sellest MM hooajast seni kaasa võetud üks pjedestaalikoht, kuid Eesti teed talle väga meeldivad. "See on iga kord paras šokk. Kui tuled Kreeka rallilt siia, on vahe tohutu. Mõtteviis tuleb ümber lülitada kiireteks rallideks," võrdles prantslane.

"Igas kurvis peab olema täielikult keskendunud ning autoga tuleb sõita hoopis teistmoodi. Harjumine võtab veidi aega, minul kulub tavaliselt umbes 40 kilomeetrit, et õige rütm taas kätte saada. See tunne on lihtsalt fantastiline. Rally1 auto aerodünaamika ja selle võimekus sellistel teedel annavad ühe parima tunde, mida ralliautoga üldse kogeda võib."

Lõuna-Eesti ralli algab reedel ja lõppeb laupäeva õhtul. Rally Estonia saab alguse kahe nädala pärast.