U-20 käsipallikoondis kaotas EM-il Hollandile

Kohe mängu alguses tagaajajaks jäänud Eesti leidis küll teisel poolajal oma rütmi, kuid ei suutnud Hollandi poolt kohtumise esimeses pooles saavutatud edu vähendada.

"Jäime kohe alguses Hollandi rongi alla," kommenteeris noormeeste treener Kaimar Lees. "Kaitses seatud kokkulepped ei pidanud. Olime uimased ja ebakindlad, vastased survestasid meid rünnakul kõvasti," lisas ta. Treeneri sõnul jäi kontaktist ja tahtmisest kaitses selgelt puudu ning rünnakul oldi hädas kohtade välja mängimise ja realiseerimisega.

"Kaks täiesti erinevat päeva võrreldes eilse Itaalia mänguga, just emotsionaalse ja võitluslikkuse poolest. Au vastasele! Õhtusel koosolekul peame tegema selged korrektuurid ja järgmisteks vastasteks agressiivsemalt alguses ja kogu mängu vältel valmis olema. Mänge veel ees palju. Elu läheb edasi, hoiame pead püsti ja vaimu tugevamana," analüüsis Lees kohtumist ja edasist tegevusplaani

Kohtumises Hollandiga said kolm väravat kirja Oskar Luks, Markus Leidsaar, Henri Markus Takkis ja Martin Kikkas. Kaks tabamust lisasid Karlis Kalk, Markus Arik ja Martin Lepik ning Airon Saarna, Jaan Pirk, Andre Ansip, Jasper Arnover ja Jass Einassoo sahistasid võrku ühel korral.

Kohtumise parimaks Eesti mängijaks valiti Henri Markus Takkis, Hollandi resultatiivsemad olid Marek Skwarczynski seitsme ja Mitchel Luijten kuue väravaga.

Eesti noormeeste mängugraafik Eesti aja järgi:

12.07 kell 17:00 Itaalia - Eesti 30:33 (15:17)

13.07 kell 17:00 Holland - Eesti 33:23 (21:12)

15.07 kell 19:15 Eesti - Kosovo

16.07 kell 21:30 Gruusia - Eesti

18.07 kell 19:15 Eesti - Montenegro

19.07 Kohamängud