X!

U-20 käsipallikoondis kaotas EM-il Hollandile

Käsipall
Eesti U-20 käsipallikoondis mängus Hollandi vastu
Eesti U-20 käsipallikoondis mängus Hollandi vastu Autor/allikas: Kosovo Käsipalliliit
Käsipall

Pühapäeval tasavägises kohtumises Itaalia alistanud Eesti U-20 noormeeste käsipallikoondis pidi esmaspäeval Euroopa meistrivõistluste I divisjoni turniiril vastu võtma 23:33 kaotuse Hollandilt.

Kohe mängu alguses tagaajajaks jäänud Eesti leidis küll teisel poolajal oma rütmi, kuid ei suutnud Hollandi poolt kohtumise esimeses pooles saavutatud edu vähendada.

"Jäime kohe alguses Hollandi rongi alla," kommenteeris noormeeste treener Kaimar Lees. "Kaitses seatud kokkulepped ei pidanud. Olime uimased ja ebakindlad, vastased survestasid meid rünnakul kõvasti," lisas ta. Treeneri sõnul jäi kontaktist ja tahtmisest kaitses selgelt puudu ning rünnakul oldi hädas kohtade välja mängimise ja realiseerimisega.

"Kaks täiesti erinevat päeva võrreldes eilse Itaalia mänguga, just emotsionaalse ja võitluslikkuse poolest. Au vastasele! Õhtusel koosolekul peame tegema selged korrektuurid ja järgmisteks vastasteks agressiivsemalt alguses ja kogu mängu vältel valmis olema. Mänge veel ees palju. Elu läheb edasi, hoiame pead püsti ja vaimu tugevamana," analüüsis Lees kohtumist ja edasist tegevusplaani

Kohtumises Hollandiga said kolm väravat kirja Oskar Luks, Markus Leidsaar, Henri Markus Takkis ja Martin Kikkas. Kaks tabamust lisasid Karlis Kalk, Markus Arik ja Martin Lepik ning Airon Saarna, Jaan Pirk, Andre Ansip, Jasper Arnover ja Jass Einassoo sahistasid võrku ühel korral.

Kohtumise parimaks Eesti mängijaks valiti Henri Markus Takkis, Hollandi resultatiivsemad olid Marek Skwarczynski seitsme ja Mitchel Luijten kuue väravaga.

Eesti noormeeste mängugraafik Eesti aja järgi:

12.07 kell 17:00 Itaalia - Eesti 30:33 (15:17)
13.07 kell 17:00 Holland - Eesti 33:23 (21:12)
15.07 kell 19:15 Eesti - Kosovo
16.07 kell 21:30 Gruusia - Eesti
18.07 kell 19:15 Eesti - Montenegro
19.07 Kohamängud

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

käsipalliuudised

21:47

U-20 käsipallikoondis kaotas EM-il Hollandile

12.07

U-20 käsipallikoondis alustas EM-turniiri võidukalt

11.07

U-20 koondise peatreener: parima mänguga suudame kõigiga konkureerida

03.07

Eesti käsipallinoored said Lätilt revanši

02.07

Eesti U-20 käsipallikoondis alustas kontrollmänge suure kaotusega

26.06

U-20 peatreener Lees: klubid jätame seljataha ja mängime Eesti eest!

12.06

Urmo Sitsi määrati käsipalli Meistrite liiga poolfinaalimängul delegaadiks

11.06

Eesti käsipall jätkab Kristina Kallase juhtimisel

13.05

Musting valiti kolmandat aastat järjest parimaks käsipallitreeneriks

09.05

Musting: Põlva Serviti edu aluseks on järjepidev töö

08.05

Serviti kapten: klubi teeb väga kõva tööd, et seda punti koos hoida

08.05

Põlva Serviti krooniti 11. korda järjest Eesti käsipallimeistriks

07.05

Viljandi võitis viimase sekundi viskest pronksmedali

05.05

Serviti tegi finaalseeria teises mängus asjad selgeks avapoolajal

04.05

Kehra ei lubanud Viljandile pronkse kaela riputada

multimeedia

sport.err.ee uudised

21:47

U-20 käsipallikoondis kaotas EM-il Hollandile

21:23

Laasner lõi Welco eest esiliigas mõlemal poolajal kolm väravat

20:21

Uba Zverevi edust: pean oma sõnu sööma, tal pole enam pingete koormat

19:50

Allik saavutas Saksamaa tuuri finaaletapil seitsmenda koha

19:23

Bilic jõudis pika ringiga Horvaatia koondise juurde tagasi

18:56

Tartu Titans teenis mulluse finaali kordusmängus olulise võidu

18:31

Eesti korvpallikoondise kodumängule soovis piletit 20 000 inimest

17:47

Haalandile söötmata jätnud Sörloth on saanud tapmisähvardusi

16:59

Pajur kandis kõrgetasemelisel velotuuril Hiinas parima ronija särki

16:21

Flora naiskond tunnistas Balti liigas Gintra paremust

15:56

Mäeuibo jäi finaalsõidust kuue sekundi kaugusele

15:22

Kane: teame ka ise, et suudame mängida kõrgemal tasemel

14:42

Senegal lõpetas koostöö koondise peatreeneriga

14:04

Mike James liitus Türgi tippklubiga

13:23

Kohtunik vilistas Igonenile kaheldava penaltivea

loetumad

12.07

Norralaste väide: pall puutus enne Inglismaa väravat kaameratrossi

12.07

Suri jalgpallur, kelle tõttu võeti kasutusele kollane ja punane kaart

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

12.07

Bellinghami väravad lõpetasid Norra teekonna ja viisid inglased poolfinaali Uuendatud

11:21

Endise maailma esireketi poeg sai Wimbledoni finaalis napi kaotuse

12.07

Alvareze iluvärav murdis kümnekesi jäänud Šveitsi lisaajal Uuendatud

12.07

Rannula: peame olema kaitsest lähtuv meeskond

12.07

Sinner võidutses Wimbledoni murul teist aastat järjest

17:47

Haalandile söötmata jätnud Sörloth on saanud tapmisähvardusi

12.07

Eesti U-20 korvpallikoondis avas võimsa spurdi toel EM-il võiduarve

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo