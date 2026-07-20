Eesti käsipallinoored saavutasid EM-turniiril teise koha

Pärast poolfinaalis saavutatud võitu Montenegro üle pääses Eesti finaali, kus tuli vastamisi minna kogu turniiri jooksul kaotuseta püsinud Hollandiga. Kuigi eestlased näitasid võrreldes alagrupikohtumisega paremat mängu, tuli finaalis tunnistada Hollandi 34:28 (20:14) paremust.

Eesti koondis oli kogu kohtumise jooksul tagaajaja rollis. Rünnakul oldi märksa resultatiivsemad kui meeskondade esimeses omavahelises mängus, kuid kaitses ei suudetud hollandlaste rünnakuid piisavalt pidurdada.

Eesti parimaks mängijaks valitud Martin Kikkase sõnul oli koondisel puudujääke just kaitses.

"Mäng läks sarnaselt eelmisele kohtumisele Hollandiga – kaitses jäime hätta. Rünnak õnnestus seekord paremini, kuid sellest ei piisanud. Turniiri teise kohaga võib siiski rahule jääda," lausus ta.

Eesti noormehed pidid kaks viimast kohtumist mängima ühe väravavahiga, sest väravavaht Mikk Kaspar Piirsalu sai kohtumises Kosovo vastu vigastada.

Kohtumises Hollandi vastu said värava kirja Martin Kikkas kümme, Karlis Kalk kuus, Henri Markus Takkis kolm, Johannes Pertelson kaks ning Jaan Pirk, Oskar Luks, Markus Leidsaar, Martin Lepik ja Andre Ansip, kes viskasid ühe värava.

Hollandi parim väravakütt oli Mitchel Luijten seitsme väravaga.

Turniiri All Star koosseisu valiti Eesti koondisest vasaksisemise positsioonile Markus Leidsaar ning joonemängijaks Jaan Pirk.