Eesti U-20 käsipallikoondis alustas kontrollmänge suure kaotusega

Eesti valmistub sel kuul Kosovos Prištinas toimuvaks U20 vanuseklassi EHF Championship I turniiriks. Avakohtumises Lätiga jäädi juba avapoolajal 10:20 kaotusseisu ning vastased võitsid lõpuks 14 väravaga.

Koondise treener Janar Mägi tõdes pärast mängu, et vastased olid füüsiliselt üle ning domineerisid nii rünnakul kui ka kaitses.

"Selgelt on näha, et lätlased on füüsiliselt paremad, on teinud korraliku ettevalmistuse ja domineerisid mängus igatpidi," sõnas Mägi. Ta lisas, et Eesti koondisel kogunes juba 45. minutiks 15 tehnilist viga, mis raskendas oluliselt mängu. Treeneri hinnangul oli lõpptulemus õiglane.

Eesti resultatiivseim oli viie väravaga Martin Kikkas, neli väravat said kirja ka Karlis Kalk ja Markus Leidsaar. Läti poolel viskas enim väravaid Valdis Kalninš, kelle arvele kogunes kümme väravat.

Teine sõprusmäng toimub 2. juulil kell 11.00 Põlvas Mesikäpa hallis.