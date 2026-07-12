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U-20 käsipallikoondis alustas EM-turniiri võidukalt

Käsipall
Eesti U-20 noormeeste käsipallikoondis
Eesti U-20 noormeeste käsipallikoondis Autor/allikas: Helin Potter/Eesti Käsipalliliit
Käsipall

Eesti noormeeste U-20 käsipallikoondis alustas Euroopa meistrivõistluste turniiri võiduga Itaalia üle.

Esimesel poolajal domineerinud ning 17:15 juhtima läinud Eesti jäi teise poolaja alguses ootamatult tagaajaja rolli, kuid suutis end koguda ja lõpuks 33:30 võidu vormistada.

Kohtumises viis väravat visanud Jasper Arnover ütles, et koondis alustas hea emotsiooniga, aga teise poolaja alguses oli probleeme realiseerimisega. "Alustasime mängu väga hea emotsiooniga, arvestades seda, et tegu oli meie jaoks täiesti uue vastasega," ütles ta. "Esimese poolaja lõpu poole tuli sisse väike mõõn ja meile määrati ka rohkelt kaheminutilisi karistusi, kuid suutsime poolaja lõpuks siiski eduseisu hoida. Teise poolaja alguses olid meil suured probleemid realiseerimisega, kuid tulime sellest välja ja hoidsime meeskonnavaimu üleval ja saime üheskoos võidu kirja."

Karlis Kalk viskas seitse väravat, lisaks Arnoverile sai viis tabamust kirja ka Oskar Luks. Jaan Pirk, Trivo Vaigurand, Andre Ansip ja Markus Leidsaar lisasid kolm väravat, skoori tegid veel Mikk Kaspar Piirsalu, Johannes Pertelson, Martin Kikkas ning Martin Lepik. Itaalia resultatiivsemad olid Nicolas Trost kaheksa ja Gabriele Somma kuue väravaga.

Eesti esindus kohtub esmaspäeval Hollandiga, järgmise nädala jooksul mängitakse veel Kosovo, Gruusia ja Montenegroga. Kohamängud peetakse 19. juulil.

Eesti U-20 käsipallikoondise koosseis: Andre Ansip, Henri Markus Takkis, Trivo Vaigurand (kõik Spordiklubi Tapa), Karlis Kalk, Jass Einassoo, Airon Saarna (kõik Põlva Käsipalliklubi), Oskar Luks, Markus Leidsaaar, Jaan Pirk, Martin Lepik, Martin Kikkas (kõik Spordiklubi Kehra käsipall), Johannes Pertelson (Viljandi Käsipalliklubi HC), Markus Arik, Oliver Nobel (mõlemad Spordiklubi HC Tallas), Jasper Arnover, Mikk Kaspar Piirsalu (mõlemad Spordiklubi Viimsi HC).

Peatreener Kaspar Lees, treenerid Janar Mägi, Kaimar Lees, füsioterapeut Bäthel-Betty Pirk, delegatsioonijuht Sten Toomla.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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