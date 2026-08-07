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Rannakäsipallis tulid Eesti meistriteks Põlva Serviti ja HC Tabasalu

Käsipall
HC Tabasalu naised (pildil) ja Põlva Serviti mehed tulid Eesti meistriteks rannakäsipallis.
HC Tabasalu naised (pildil) ja Põlva Serviti mehed tulid Eesti meistriteks rannakäsipallis. Autor/allikas: Eesti Käsipalliliit
Käsipall

Vääna-Jõesuu rannas toimunud rannakäsipallisarja kolmandal ja ühtlasi viimasel etapil selgusid Eesti parimad võistkonnad kaheksas võistlusklassis. Täiskasvanute arvestuses krooniti Eesti meistriteks HC Tabasalu ja Põlva Serviti.

2026. aasta rannakäsipalli hooaeg koosnes kolmest etapist. Avaetapp toimus 18. juulil Viljandis, teine etapp 25. juulil Põlvas ning finaaletapp 1. augustil Vääna-Jõesuus. Viljandi etapil osales 41, Põlva etapil 40 ja Vääna-Jõesuu etapil 41 võistkonda. Eesti meistrid selgitati kaheksas võistlusklassis: mehed, naised, P2009, P2011, P2013, P2015, T2009 ja T2013.

"Rannakäsipallisarja osalejate arv on püsinud viimastel aastatel stabiilsena. Igal etapil osales ligikaudu 40 võistkonda ning esindatud olid klubid ja võistkonnad erinevatest Eesti piirkondadest," võttis tänavused meistrivõistlused kokku ala koordinaator Eestis Priit Allikivi. "See näitab, et rannakäsipallil on Eesti suvises spordikalendris jätkuvalt kindel koht ning huvi ala vastu püsib."

Meeste arvestuses võitis Põlva Serviti ülekaalukalt kõik kolm etappi ning võttis täiseduga meistritiitli. Nende seljataga oli aga rebimine tihedam. Lõpuks sai hõbeda kaela Tartu Ülikool ning pronksi Spordiklubi Tapa. Kahel viimasel võistlusel teisena lõpetanud Harrastajad pidid üldkokkuvõttes viienda kohaga leppima, kuna esimesel turniiril ei osaletud.

"Eriti hea meel oli selle üle, et üle pikkade aastate naases rannakäsipall ka Põhja-Eestisse," jätkas Allikivi. "Meistrid selgusid Vääna-Jõesuus, kus HC Tabasalu eestvedamisel etapp korraldati. Tänavu sai ka esmakordselt mängukulgu jälgida Käsipalliliidu statistikasüsteemi kaudu. See uuendus aitas ka eemalt jälgijatel sündmuse käigul paremini silma peal hoida."

Naiste meistrivõistlused kulgesid tihedamas konkurentsis kui meeste oma. Esimese kahe etapi järel olid HC Tabasalu ja Padise Käsipalliklubi võrdsetel punktidel ning finaaletapp pidi määrama ka selle aasta meistri. Kodupubliku ees mänginud Tabasalu suutis omavahelise kohtumise võita ning endale sellega kulla kindlustada. Pronksi said kaela Mustamäe Käsipalliklubi naised.

"Eesti Käsipalliliidu poolt täname Värska Originaali mahuka toetuse eest ning kõiki osalejaid," lõpetas Allikivi. Kõik tulemused on nähtavad Eesti Käsipalliliidu veebilehel ning Eesti Käsipalliliidu statistikasüsteemis.

Toimetaja: Henrik Laever

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