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Eesti U-20 käsipallikoondis alistas Montenegro ja jõudis finaali

Käsipall
U-20 koondis kohtumises Montenegroga
U-20 koondis kohtumises Montenegroga Autor/allikas: Kosovo Käsipalliliit
Käsipall

Eesti U-20 noormeeste käsipallikoondis alistas Kosovos peetaval EHF meistrivõistluste esimese divisjoni turniiril Montenegro 28:24 (14:13) ning kindlustas sellega koha pühapäevases finaalis.

Kohtumine algas tasavägiselt ning kumbki meeskond ei suutnud avapoolajal suuremat edu sisse mängida. Vaheajale läks Eesti napi 14:13 eduseisuga. Teisel poolajal näitasid eestlased aga paremat vastupidavust ja kindlamat mängupilti ning vormistasid lõpuks neljaväravalise võidu.

Eesti parimaks mängijaks valitud Markus Leidsaar tunnistas, et meeskond ei olnud avavilest saadik oma parimal tasemel.

"Me ei olnud mänguks nii valmis kui arvasime. Olime esimesel poolajal tihti raskes seisus, kuid teisel poolajal suutsime paremini välja tulla ning vastased loogikaga üle mängida," sõnas Leidsaar.

Eesti suurim väravakütt oli viie tabamusega Oskar Luks. Neli väravat viskas Leidsaar, kolm lisasid Jaan Pirk, Andre Ansip, Jasper Arnover ja Martin Lepik. Kahe väravaga panustasid Karlis Kalk ja Johannes Pertelson ning ühe tabamuse said kirja Henri Markus Takkis, Markus Arik ja Martin Kikkas. Montenegro resultatiivseim oli kümne väravaga Petar Radoicic.

Eesti on turniiril seni alistanud Itaalia, Kosovo, Gruusia ja Montenegro. Ainsa kaotuse on Eesti noortekoondis turniiril saanud Hollandilt, kellega minnakse nüüd vastamisi finaalis. Otsustav kohtumine algab pühapäeval Eesti aja järgi kell 21.30.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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