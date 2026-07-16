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Eesti U-20 käsipallikoondis alistas tasavägises kohtumises Kosovo

Käsipalli Eesti koondis
U-20 koondis kohtumises Hollandiga
U-20 koondis kohtumises Hollandiga Autor/allikas: Kosovo Käsipalliliit
Käsipalli Eesti koondis

Eesti U-20 noormeeste käsipallikoondis teenis Kosovos peetaval EHF-i U-20 meistrivõistluste esimese divisjoni turniiril teise võidu, alistades turniiri võõrustaja Kosovo 31:27.

Eesti alustas kohtumist suurepäraselt ning juhtis viie minuti järel juba 5:0. Seejärel leidis Kosovo oma mängu ning vähendas vahe minimaalseks, kuid Eesti suutis poolajapausiks säilitada kaheväravalise edu.

Tasavägine heitlus jätkus ka teisel poolajal, kuid kohtumise viimastel minutitel näitas Eesti kindlamat mängu ning vormistas neljaväravalise võidu.

Väravavaht Mikk Kaspar Piirsalu sõnul sai määravaks meeskonna suutlikkus keerulisest hetkest välja tulla.

"Alguses saime hea hoo sisse, aga esimesel tagasilöögil vajusime ära. Tagasilöögist toibudes hakkasime vaikselt edu uuesti taastama. Viimasel viiel minutil olime juba päris kindlad, et võit tuleb meile," ütles Piirsalu.

Eesti resultatiivseim oli seitsme väravaga Markus Leidsaar. Andre Ansipi nimel on kuus, Karlis Kalk viis ja Martin Lepik neli tabamust. Kolm väravat viskasid Oskar Luks ja Martin Kikkas ning ühe Jaan Pirk, Johannes Pertelson ja Jasper Arnover.

Eesti parimaks mängijaks valiti Oskar Luks. Kosovo poolel olid edukaimad Olsi Mulaj üheksa ja Suad Pajaziti kaheksa väravaga.

Kolme vooru järel hoiab Eesti turniiritabelis kolmandat kohta Hollandi ja Itaalia järel. Järgmisena kohtub Eesti neljapäeval Gruusiaga ning laupäeval Montenegroga.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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