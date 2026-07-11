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U-20 koondise peatreener: parima mänguga suudame kõigiga konkureerida

Käsipalli Eesti koondis
U-20 koondiste sõpruskohtumine
U-20 koondiste sõpruskohtumine Autor/allikas: Helin Potter/Eesti Käsipalliliit
Käsipalli Eesti koondis

Eesti noormeeste U-20 käsipallikoondis alustab pühapäeval Kosovos Pristinas EHF U-20 meistrivõistluste I turniiri, kus minnakse vastamisi Itaalia, Hollandi, Kosovo, Gruusia ja Montenegroga. Peatreener Kaspar Lees usub, et kuigi kõik vastased on tugevad, on Eesti parima esituse korral võimeline kõigiga konkureerima.

Leesi sõnul täitsid viimased treeninglaagrid oma eesmärgi ning meeskond sai enne turniiri vajalikud parandused tehtud. Oluliseks pidas ta ka kahte kontrollmängu Läti eakaaslastega, mis andsid treeneritele mängijatest märksa selgema pildi kui üksnes treeningud.

"See oli meie jaoks väga oluline, et viimasel hetkel need mängud tekkisid. Tegelik mänguolukord on hoopis teine asi kui treening. Saime neid asju nii videopildis kui ka treeningsaalis läbi teha, muuta ja lihvida," sõnas Lees.

Enne Kosovosse sõitu keskendub koondis taastumisele, sest ees ootab pikk reis. Vastaste kohta pole treeneritel veel täielikku ülevaadet ning osa ettevalmistusest tehakse kohapeal.

"Esimese vastase Itaalia kohta meil hetkel väga palju materjali pole. Teiste vastaste kohta on võimalik analüüsi teha juba kohapeal. Meie väikese Eesti jaoks on kõik vastased tugevad. Samas kõik vastased on hammustatavad," ütles Lees, tuues näiteks mulluse kohtumise Hollandiga, kelle Eesti suutis tasavägise mängu järel alistada.

Peatreeneri hinnangul sõltub edu eelkõige Eesti enda mängust.

"Meie enda maksimumi lähedase esituse korral suudame me kõigiga mängida. Kui suudame oma tugevused maksma panna ja nõrgemad küljed minimaalsed hoida, siis on kõik võimalik," sõnas ta.

Eesti alustab turniiri 12. juulil kohtumisega Itaalia vastu. Seejärel mängitakse Hollandi, Kosovo, Gruusia ja Montenegroga ning 19. juulil peetakse kohamängud. Kõik kohtumised on otseülekandes nähtavad EHF TV vahendusel.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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