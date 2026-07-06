Kostjuk jõudis esimest korda Wimbledoni veerandfinaali

24-aastane ukrainlanna mängis kindlalt ning kasutas otsustavatel hetkedel oma võimalused ära. Kuigi esimene serv ei õnnestunud tal alati soovitud tasemel, murdis ta mõlemas setis korra vastase servi ja vormistas võidu.

Võiduga jõudis Kostjuk esimest korda Wimbledoni kaheksa parema sekka. Statistikafirma Opta andmetel sai temast alles neljas 2000. aastal või hiljem sündinud mängija, kes on jõudnud suure slämmi veerandfinaali kõigil kolmel pinnakattel: kõval väljakul, savil ja murul. Varem on sellega hakkama saanud Iga Swiatek, Amanda Anisimova ja Coco Gauff.

Kostjuk jätkab sellega oma senist karjääri parimat suure slämmi hooaega. Veerandfinaalis kohtub ta kas Alexandra Eala või Jasmine Paolini ning võidu korral jõuaks ukrainlanna esimest korda Wimbledoni poolfinaali.