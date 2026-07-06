X!

Kostjuk jõudis esimest korda Wimbledoni veerandfinaali

Tennis
Marta Kostjuk
Marta Kostjuk Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Tennis

Marta Kostjuk pääses esimest korda karjääri jooksul Wimbledoni tenniseturniir veerandfinaali, alistades kaheksandikfinaalis Ashlyn Kruegeri 6:4, 6:4.

24-aastane ukrainlanna mängis kindlalt ning kasutas otsustavatel hetkedel oma võimalused ära. Kuigi esimene serv ei õnnestunud tal alati soovitud tasemel, murdis ta mõlemas setis korra vastase servi ja vormistas võidu.

Võiduga jõudis Kostjuk esimest korda Wimbledoni kaheksa parema sekka. Statistikafirma Opta andmetel sai temast alles neljas 2000. aastal või hiljem sündinud mängija, kes on jõudnud suure slämmi veerandfinaali kõigil kolmel pinnakattel: kõval väljakul, savil ja murul. Varem on sellega hakkama saanud Iga Swiatek, Amanda Anisimova ja Coco Gauff.

Kostjuk jätkab sellega oma senist karjääri parimat suure slämmi hooaega. Veerandfinaalis kohtub ta kas Alexandra Eala või Jasmine Paolini ning võidu korral jõuaks ukrainlanna esimest korda Wimbledoni poolfinaali.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

Samal teemal

tenniseuudised

15:45

Kostjuk jõudis esimest korda Wimbledoni veerandfinaali

00:17

Djokovic võttis Federerilt rekordi, Sinner jõudis samuti veerandfinaali Uuendatud

05.07

Servil säranud Osaka lõpetas Wimbledonis Sabalenka võimsa slämmiseeria

05.07

Neel alistas Wimbledonis endise paarismängukaaslase

05.07

Zverev võitis kolmes setis, üllataja Fery tuli välja raskest seisust

04.07

Õed Williamsid loobusid paarismänguturniirist

04.07

Eala lõi tiitlikaitsja Swiateki kahe setiga auti

04.07

Varasem võitja Rõbakina sai Wimbledonis üllatuskaotuse

03.07

Sabalenka jätkas võidukalt ka Ostapenko vastu

03.07

Djokovic jõudis Wimbledonis Federeri rekordini

03.07

Maailma esireket Sinner jätkab Wimbledonis kindlal kursil

03.07

Osaka kindel võit viis ta esimest korda Wimbledoni neljandasse ringi

02.07

Rõbakina sai kindla võidu, Anisimova nägi vaeva

02.07

Zverev jõudis Wimbledonis kolmandasse ringi

02.07

Ingrid Neel alustas Wimbledonis võiduga

multimeedia

sport.err.ee uudised

15:45

Kostjuk jõudis esimest korda Wimbledoni veerandfinaali

15:17

Laskurliit kaotas Vene sportlaste osaluse tõttu EM-i korraldusõiguse

14:55

Juga lõpetas rallikrossi EM-etapi kolmandana ja säilitas sarja liidrikoha

14:26

Ronaldo kinnitas: tänavune MM jääb tema viimaseks

13:50

Euroopa jalgpalliliit: FIFA Baloguni otsus seab mängu aususe kahtluse alla

13:12

Mercedes võttis Antonelli tehnilise rikke eest vastutuse

12:54

Eesti meistrid petangi üksikmängus on Angelika Tauk ja Aimar Poom

12:41

Paul Keres: Kriisa puhul ei tähenda FBI vahistamine veel, et ta on süüdi

11:58

MM-il puhkes taas vaidlus rassistlike stereotüüpide üle

11:16

Belgia kaebas edasi FIFA otsuse lubada Balogun MM-i kaheksandikfinaali

10:43

Henderson sai Inglismaa võidutähistamisel tõsise vigastuse

10:42

TÄNA OTSE | MM-il selgub parim Pürenee poolsaare koondis

10:00

Metsatulekahjude tõttu toimub Tour de France'i etapp pealtvaatajateta

09:24

Mehhiko peatreener Javier Aguirre lahkub ametist

09:00

TÄNA OTSE | Eesti korvpallikoondis jahib Tšehhis MM-valikgrupi võitu

08:48

Neymar kinnitas Brasiilia koondisekarjääri lõppu

08:17

Eesti neidude U-17 koondis võitis Balti turniiri

06:08

Pikalt vähemuses mänginud Inglismaa sai Mehhikost jagu

01:18

Norra sõudis Haalandi kahe tabamuse toel veerandfinaali Uuendatud

00:17

Djokovic võttis Federerilt rekordi, Sinner jõudis samuti veerandfinaali Uuendatud

loetumad

01:18

Norra sõudis Haalandi kahe tabamuse toel veerandfinaali Uuendatud

05.07

Vandeadvokaat Kriisa juhtumist: süüdimõistmisel ootab teda pikk vangistus

06:08

Pikalt vähemuses mänginud Inglismaa sai Mehhikost jagu

05.07

FBI vahistas korvpallur Kerr Kriisa Uuendatud

05.07

Talts mängujuhita jäämist ei pelga: peaasi, et Kerr saaks eluga edasi minna

05.07

Kiili: korvpalliliit on Kerri ja tema lähedaste jaoks ühe kõne kaugusel

00:08

Meedia: Valge Maja nõudis FIFA-lt USA koondislase võistluskeelu tühistamist

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

11:16

Belgia kaebas edasi FIFA otsuse lubada Balogun MM-i kaheksandikfinaali

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo