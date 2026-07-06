VAATA OTSE | Valikgrupi võitu jahtiv Eesti juhib viimase perioodi eel

Eesti korvpallikoondis kohtub esmaspäeval Brnos MM-valiksarja esimese faasi viimases mängus Tšehhiga. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 17.50, kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Siim Raudla, kohapeal on reporter Anu Säärits.

Tempokalt alanud mängus jõuti juba neli ja pool minutit enne avaveerandi lõppu seisuni 18:18, Eestil oli korvi all võõrustajate pikkadega raskusi ning kaitses oldi mõnes olukorras võib-olla liiga pehmed. Avapoolaja teiseks märksõnaks oli ka visketabavus: Eesti tabas oma 15 kaugviskest vaid 2, kuid 18 kahepunktiviskest läbisid rõnga 13.

Enne mängu:

Reedel alistas Eesti meeskond kodusaalis Sloveenia koguni 93:62 ja on valiksarja esimese ringi viimase mänguvooru eel soodsas seisus, sest juhib kolme võidu ja kahe kaotusega H-valikgruppi.

Grupist pääseb valiksarja teise ringi edasi kolm parimat meeskonda neljast. Kui Tšehhi võidab esmaspäeval Eestit ja Rootsi Sloveeniat, on kõigil neljal koondisel kolm võitu ja kolm kaotust, aga Eesti jääks kolme parima seast välja vaid juhul, kui Tšehhis saadaks 30-punktiline kaotus ning Rootsi alistaks samal ajal sloveenid samuti suureskooriliselt.

"Nad on pika tagaliiniga, nende pikad ei ole domineerivad pikad, vaid meeskonnamängijad," iseloomustas peatreener Heiko Rannula Tšehhi koondist. "Nende jõubalanss on rohkem tagaliinis. Neid eristab see, et nad mängivad kõvasti agressiivsemat, isegi riskeerivat kaitset. Nende agressiivse kaitse vastu ei tohi me teha pallikaotusi, aga kindlasti on seal kohti, mida saame rünnata. Mängijatel peab olema piisavalt julgust ja enesekindlust, et individuaalselt otsuseid vastu võtta."

Eesti koosseis mänguks Tšehhi vastu jääb samaks, mis oli kolm päeva varem Sloveeniaga mängides. Kuigi vahepealsel ajal rabas Eesti spordiüldsust uudis Kerr Kriisa vahistamisest USA-s, ei usu Rannula ega alaliidu peasekretär Gerd Kiili, et see meeskonda segab.

"Ma valetaks, kui ma ütleks, et sellest pole juttu olnud. Aga põhiteema see meil ei ole, me keskendume mängule," sõnas Rannula. "See on elu osa, selle jaoks ei saa liialt valmis olla, aga me oleksime nõrgad, kui laseksime sellistel asjadel ennast mõjutada nii palju, et sellest hakkab sõltuma meie mängutulemus," lisas Kiili.

Eesti koondise koosseis mänguks Tšehhiga:

Stefan Vaaks, Kasper Suurorg, Leemet Böckler, Joonas Riismaa, Sander Raieste, Kaspar Treier, Kregor Hermet, Janari Jõesaar, Artur Konontšuk, Markus Ilver, Matthias Tass, Maik-Kalev Kotsar.