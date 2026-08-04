Autoralli maailmameister Martin Järveoja teeb debüüdi maastikusõidus

Autoralli maailmameister Martin Järveoja paneb eeloleval nädalavahetusel end proovile uuel alal, kui osaleb Nõo vallas toimuval Klaperjaht Offroad Festivalil oma esimesel maastikusõidu võistlusel.

7.–9. augustini Lagujal peetava festivali raames stardib Järveoja TR1 klassis. Idee maastikusõidus kaasa teha tuli Dakari rallil mitmel korral osalenud Urvo Männamalt, kes annab Järveoja kasutusse ka oma TR1 klassi võistlusmasina Jeep Wrangleri.

"Tundus põnev väljakutse ja elu on seiklemist väärt ning kui Dakaril osalenud mees kutsub, siis keelduda on raske," ütles Järveoja pressiteate vahendusel.

Kuigi võistlus saab olema tema esimene maastikusõidus, on Järveoja varem sarnast kogemust saanud Saudi Araabias, kus ta sõitis 2015. aastal kõrbes koos hilisema Dakari võitja Yazeed Al Rajhiga.

"Mõistan, et Klaperjahil liivadüüne ei ole ja saab korralikult mudas madistada. Eesmärk on eelkõige, et tuleks tore päev, ning lisaboonusena loodan, et vintsimeheks tulev Karlis Rump saaks korraliku tööpäeva ja näo mudaseks," lisas ta.

Järveoja kõrval istub võistlusel vintsimehena Karlis Rump, kes on töötanud nii Toyota Gazoo Racingu kui ka Hyundai Shell Mobis World Rally Teami rallimehaanikuna.

Järveoja ja Rump lähevad Klaperjahi rajale 7. augustil kell 15.00.

Tänavu 25. korda toimuv Klaperjaht Offroad Festival ühendab erinevate maastikusõiduklasside võistlused ning meelelahutusprogrammi. Tuntumatest osalejatest on stardis veel rallikrossisõitja Maiko Tamm ning motosaate "Motomelu" saatejuht Kairi Rondo.