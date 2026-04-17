Ott Tänak valmistab ette Toyota 2027. aasta autot

Ott Tänak 2019. aastal Toyota sõitjana Autor/allikas: SCANPIX / imago images / Eibner
Autoralli eksmaailmameister Ott Tänak testib parasjagu Toyota järgmise aasta mudelit, kuid see ei tähenda tingimata naasmist sõitjana MM-karusselli.

Tänak aitab Toyotal ette valmistada 2027. aasta spetsifikatsiooniga autot ja neljapäeval oli tal Horvaatia teedel täispikk testipäev. "Üsna hiljuti paluti mul seda teha," sõnas eestlane väljaandele DirtFish.

"Ja tore oli see ülesanne vastu võtta. Loomulikult võtsin [MM-sarjast] pausi ja on olnud tore teha omi asju, aga siis tekkis see võimalus, teame meeskonna tausta ja olen põnevil, et saan kaasa lüüa.

"See on tore tasakaal oma aja ja ralliautodega sõitmise vahel," jätkas ta. "Täna oli minu esimene päev autos ja see oli täispikk päev. Palju sõitu. Same teeme ka homme. Auto on juba päris palju kilomeetreid läbinud, seega pole need enam esimesed päevad."

Järgmisel aastal tuleb MM-sarjas kasutusele täiesti uus auto täiesti uute reeglitega ja masinad saavad sarnanema rohkem senistele Rally2 autodele. "Me teame, et regulatsioonid on väga palju muutunud ja meeskonna ülesanne on kõik maksimaalselt ära kasutada. Me teame, et Rally2 autode alistamine saab olema väga-väga suur väljakutse. See on suur töö."

Tänak sõitis Toyota tiimis hooaegadel 2018 ja 2019 ning krooniti 2019. aastal ka maailmameistriks. Kas Toyota testimine tähendab ka 2027. aastal naasmist? "Ausalt öeldes pole hetkel ühtegi plaani. Mul on ilmselgelt soov ralliautot juhtida, aga need paar testipäeva iga paari nädala tagant on palju parem tasakaal kui rallide läbimine nii, nagu need praegu kalendris kirjas on."

"Mulle see väga väga meeldib. Ma saan läbida kõik kilomeetrid, sõita heade autodega heas seltskonnas. Ma saan ikkagi kuidagi kasulik olla, mis mulle meeldib," lausus Tänak.

"Reeglid tulevad tõesti teised ja ma ei tea, millal ma viimati korralikult arendustesti tegin - võib-olla oli see 2016. aastal M-Spordiga või midagi sellist. Sellest on möödas pikk-pikk-aeg, kui viimati sellist arendusprogrammi tegime."

Toyotasse naasmine teda aga rõõmustab. "See on kindlasti tore. Ma tunnen siin nii paljusid inimesi. Jah, nii pika aja peale on meil mõned ühised head mälestused. Nii et jah, see on tore tunne ja toimib väga hästi."

Toimetaja: Siim Boikov

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

