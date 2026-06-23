Eesti korvpallinoored hakkavad valmistuma A-divisjoni EM-iks

Rausbergi sõnul ootab noormeeste U-18 koondist ees väga nõudlik suvi, mille kulminatsiooniks on Itaalias toimuv A-divisjoni Euroopa meistrivõistluste finaalturniir. "Eelmisel suvel täitsime oma suure eesmärgi ja teenisime koha Euroopa tugevaimate riikide seas," tõdes ta Basket.ee vahendusel.

"Nüüd ootab meid uus väljakutse A-divisjonis, kus iga mäng saab olema kõrge tasemega ning nõuab meilt maksimaalset valmisolekut. Ees seisab töökas ja sisukas ettevalmistusperiood ning meie eesmärk on jõuda Itaaliasse võimalikult ühtse, enesekindla ja konkurentsivõimelise meeskonnana, et väärikalt Eesti korvpalli esindada."

"A-divisjon on võimalus meie mängijatele ennast võrrelda Euroopa parimatega ning näidata oma taset keskkonnas, kus head esitused võivad avada uusi uksi ja aidata noortel mängijatel oma nime laiemalt korvpallikaardile tuua," lisas Rausberg.

Noormeeste U-18 rahvuskoondise kandidaadid

Sten-Markus Adamson | Zalgiris Kaunas

Erik Arula | Virtus Bologna

Roman Avdejev | Layton Christian Academy

Silver Esnar | Science City Jena

Robin-Mattias Indres | Korvpalliklubi Pärnu / Audentese SG

Robert Kangur | Pallacanestro Varese

Christian Elmar Kask | Korvpalliklubi Viimsi

Marten Midri | Keila Basket

Mattias Mändmets | Rae Koss / Kiili Spordiklubi

Hendrik Jaak Pertel | Huntington Expression Prep

Stenver Põder | Tallinna Spordiakadeemia / Audentese SG

Andreas Pärn | Korvpalliklubi Pärnu / Audentese SG

Ron Robin Rank | Charlotte VCCS Kings

Jesper Roman | Korvpalliklubi Pärnu / Audentese SG

Rando Sarapson | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi / Audentese SG

Joosep Sepper | TTÜ Korvpallikool / Audentese SG

Hugo Tirs | TTÜ Korvpallikool

Robert Vassiljev | Novipiu Campus Piemonte (Itaalia)

Kaspar Vuks | Rae Koss / Kiili Spordiklubi

Rasmus Vuks | Rae Koss / Kiili Spordiklubi

Peatreener: Martin Rausberg

Abitreener: Indrek Visnapuu

ÜKE-treener: Andrei Veis

Füsioterapeut: Henriette Porila

Mänedžer: Tanel Kurbas