Eesti korvpallinoored hakkavad valmistuma A-divisjoni EM-iks
Juuli lõpus A-divisjoni EM-finaalturniiril Itaalias osalev Eesti U-18 noormeeste korvpallikoondis kogunes peatreener Martin Rausbergi juhendamisel suviseks programmiks.
Rausbergi sõnul ootab noormeeste U-18 koondist ees väga nõudlik suvi, mille kulminatsiooniks on Itaalias toimuv A-divisjoni Euroopa meistrivõistluste finaalturniir. "Eelmisel suvel täitsime oma suure eesmärgi ja teenisime koha Euroopa tugevaimate riikide seas," tõdes ta Basket.ee vahendusel.
"Nüüd ootab meid uus väljakutse A-divisjonis, kus iga mäng saab olema kõrge tasemega ning nõuab meilt maksimaalset valmisolekut. Ees seisab töökas ja sisukas ettevalmistusperiood ning meie eesmärk on jõuda Itaaliasse võimalikult ühtse, enesekindla ja konkurentsivõimelise meeskonnana, et väärikalt Eesti korvpalli esindada."
"A-divisjon on võimalus meie mängijatele ennast võrrelda Euroopa parimatega ning näidata oma taset keskkonnas, kus head esitused võivad avada uusi uksi ja aidata noortel mängijatel oma nime laiemalt korvpallikaardile tuua," lisas Rausberg.
Noormeeste U-18 rahvuskoondise kandidaadid
Sten-Markus Adamson | Zalgiris Kaunas
Erik Arula | Virtus Bologna
Roman Avdejev | Layton Christian Academy
Silver Esnar | Science City Jena
Robin-Mattias Indres | Korvpalliklubi Pärnu / Audentese SG
Robert Kangur | Pallacanestro Varese
Christian Elmar Kask | Korvpalliklubi Viimsi
Marten Midri | Keila Basket
Mattias Mändmets | Rae Koss / Kiili Spordiklubi
Hendrik Jaak Pertel | Huntington Expression Prep
Stenver Põder | Tallinna Spordiakadeemia / Audentese SG
Andreas Pärn | Korvpalliklubi Pärnu / Audentese SG
Ron Robin Rank | Charlotte VCCS Kings
Jesper Roman | Korvpalliklubi Pärnu / Audentese SG
Rando Sarapson | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi / Audentese SG
Joosep Sepper | TTÜ Korvpallikool / Audentese SG
Hugo Tirs | TTÜ Korvpallikool
Robert Vassiljev | Novipiu Campus Piemonte (Itaalia)
Kaspar Vuks | Rae Koss / Kiili Spordiklubi
Rasmus Vuks | Rae Koss / Kiili Spordiklubi
Peatreener: Martin Rausberg
Abitreener: Indrek Visnapuu
ÜKE-treener: Andrei Veis
Füsioterapeut: Henriette Porila
Mänedžer: Tanel Kurbas
Toimetaja: Siim Boikov