U-18 korvpallikoondis alistas Slovakkia ja säilitas koha A-divisjonis

EM-il seni ainult kaotusi tunnistanud Eesti koondis otsustas Slovakkia vastu mängu saatuse sisuliselt esimese veerandajaga, mille võitis 20:8. Poolajapausiks kasvas vahe 18 punkti peale ning teisel poolajal oli Eesti edu umbes 25-30 punkti.

Eesti särgis tegi parima esituse Kaunase Žalgirise akadeemiasse kuuluv Sten Markus Adamson, kes viskas üleplatsimehena 23 punkti, lisaks hankis viis lauapalli ja andis ühe resultatiivse söödu. Rasmus ja Kaspar Vuks toetasid teda vastavalt 12 ja 11 punktiga ning Roman Avdejev panustas võitu 10 punkti ja 13 lauapalli.

Eesti jaoks jätkub turniir kohtadele 9.-12., ühtlasi tagati neljapäevase võiduga koht A-divisjonis ka järgmiseks aastaks. Laupäeval toimuvas mängus minnakse vastamisi kas Austria või Leedu eakaaslastega.