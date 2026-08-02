U-18 korvpallikoondis kaotas Serbiale ja lõpetas EM-i kümnendana

Eesti alustas pühapäevast 9.-10. koha mängu suurepäraselt, kui nimekat vastast hoiti enam kui neli minutit nullil ning ise visati selle ajaga üheksa punkti. Robert Kanguri kaugvise viis Eesti neli minutit enne avaveerandi lõppu 16:2 juhtima, lõpuks hakkas liikuma ka Serbia rünnak ja Eesti võitis esimese perioodi 23:12.

Teise veerandaja keskel jõudis Serbia kahel puhul kolme punktini, ent Eesti võitis poolaja ikkagi 38:32; otsustava perioodi alguseks olid serblased kaotusseisu kahandanud kahele silmale. Sten Adamsoni läbimurre tõi 3.20 enne kohtumise lõppu tabloole 67:67 viigi, aga Serbia lõpetas mängu siis 10:0 vahespurdiga ja teenis üheksanda koha.

Viskeid 39-protsendiliselt tabanud Eesti noortekoondise resultatiivseim oli 14 punkti visanud ja üheksa lauapalli võtnud kapten Roman Avdejev, Kangur lisas 12 ja Adamson 11 punkti. Üleplatsimeheks kerkis 19 punkti visanud Andrej Bjelic.

U-18 vanuseklassi Euroopa meistriks krooniti Sloveenia, kes oli võõrustajast Itaaliast pühapäevases finaalis üle 88:71. Stefan Joksimovic tõi võitjatele 24 punkti ja tabas sealjuures 17-st vabaviskest 14, Lukas Bojovic toetas meeskonda 21 punktiga.

Sloveeniale on see sealjuures esimeseks U-18 noormeeste EM-tiitliks, eelmine ja seni ainus finaal kaotati 2002. aastal Horvaatiale. Kaks nädalat tagasi krooniti sloveenid ka U-20 vanuseklassi Euroopa meistriks.